الصيفية تبدأ رسمياً في هذا اليوم.. استعدوا لهذا الطقس

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان الكتل الباردة التي سيطرت على الحوض الشرقي للبحر المتوسط وادّت الى تراجع درجات الحرارة وتساقط الثلوج على جبال الأرز، تنحرف نحو السعودية، ولالتالي تستعد الأجواء لوصول كتلة حارة من شمال افريقيا والصحراء الكبرى منتصف هذا الأسبوع فتبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي اعتباراً من يوم الأربعاء لتبلغ ذروتها بين الجمعة والأحد مع 32 درجة ساحلاً و 31 درجة بقاعاً، بينما يستمر الطقس الممطر وسط المملكة السعودية وبلاد اليمن.

أما طقس لبنان والمنطقة ليوم الثلاثاء، فمعتدل ربيعي، مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة التي ستسجل:

على الساحل: 26/19

الجبال 1200 متر: 21/13

البقاع: 24/14

الرياح: غربية ضعيفة سرعتها 10 كلم في الساعة

الرطوبة: 70%

الضغط الجوّي: 1014hpa