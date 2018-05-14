نائب القوات يكشف عن شرط تسمية الحريري لرئاسة الحكومة!

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أكد النائب المنتخب فادي سعد في حديث إذاعي أن "كتلة الجمهورية القوية لن تسمي الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة من دون اتفاق سياسي مسبق، وذلك انطلاقا من قرارها بعدم دعم أحد من دون خلفية سياسية".





وعن أي لقاء مرتقب بين الرئيس الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أوضح سعد "ألا لقاء محدد، لكن التواصل دائم بين القوات وتيار المستقبل".





وفي موضوع تشكيل الحكومة توقع سعد "أنه سيكون أسرع من العادة بسبب الوضع الإقليمي والداخلي على الرغم من التعثرات في توزيع الحقائب، لا سيما وأن ملفات حيوية وانمائية من كهرباء وتعليم يجب أن تكون أولوية على الاختلاف في التشكيل".