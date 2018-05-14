ماذا قال بطرس حرب عن زيارة سفيري الإمارات والسعودية إلى معراب وعن المال الإنتخابي؟!

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قال بطرس حرب في حديث لجريدة "الأخبار" عن زيارة سفيري الإمارات والسعودية إلى معراب، غداة صدور نتائج الانتخابات النيابية، ان في هذا المشهد ترجمة للحلم السعودي والخليجي بإعادة تجميع القوى التي تمثل بنظرها توجهها السياسي والتي تمكنت من خلال مساعدة هذه الدول من تحقيق انتصارات ما كانت لتحققها لولا الدعم المالي الكبير الذي حظيت به، وهو ما ظهر بوضوح في الانتخابات والإمكانات المتوافرة التي خيضت المعركة بفضلها.



وقال: "لست جزءاً من تركيبة اعتمدتها دول الخليج، ولا أرغب في ذلك. قضيت حياتي السياسية أعمل لمصلحة البلد والتعاون مع كل دولة وجدتُ أنها تعمل لمصلحة بلدي".