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أسرار الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 14-05-2018

14
MAY
2018
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البناء


كواليس
تساءلت مصادر عراقية ما إذا كان التشكيك بنتائج الانتخابات النيابية مضافاً لنسبة المشاركة الضعيفة والأسئلة حول صحة المعلن منها يهدف إلى وضع العراقيين بين خيارَيْ قبول النتائج التي ستعني بقاء الوضع على ما هو عليه من توازنات محلية وإقليمية ودولية، أو الدخول في الفوضى السياسية، وربما الأمنية. وقالت المصادر إن الثنائي الذي يمثّله الحشد الشعبي والرئيس السابق للحكومة نور المالكي يهتمّ لوجود أكثرية نيابية ملتزمة بعدم التمديد للاحتلال الأميركي. وهذا لن يتغيّر إذا اعتمدت نتائج تقوم على تقدّم ثنائي الرئيس الحالي للحكومة حيدر العبادي والسيد مقتدى الصدر.


خفايا


لفتت أوساط سياسية إلى أنّ تياراً سياسياً في «قوى 14 آذار» تراجعت شعبيته كثيراً في الآونة الأخيرة وتأكد ذلك من نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، يعاني فضلاً عن ذلك من تقلّص حجم تحالفاته السياسية وضعفها الأمر الذي يُنذر بدخوله في المرحلة المقبلة معارك سياسية طاحنة مع حلفائه السابقين تحديداً، خصوصاً أنّ كتلته لا تزيد كثيراً عن كتلهم.

الجمهورية



يؤكد مسؤول في حزب بارز في مجالسه الخاصة أن لا إمكانية إطلاقاً لأي تسوية تُعيد المياه إلى مجاريها مع وزير سابق.


يسأل متابعون لنتائج الإنتخابات إذا ما كانت ستحصل محاسبة داخل حزب مسيحي بعد الفشل الذريع أسوةً بما حصل مع تيار بارز حيث شهد إستقالات كبيرة؟

اللواء


غمز


أكد أخصائي أمراض السرطان د. ناجي الصغير أن المال الإنتخابي الذي أُنفق على وسائل الإعلام المرئي والمسموع يكفي لمعالجة كل مرضى السرطان في لبنان لسنوات!


همس


إعتبرت أوساط مقربة من بيت الوسط أن قرارات الرئيس سعد الحريري هي بداية حركة تصحيحية ستظهر نتائجها في فترة وجيزة !
لغز


تبين أن بين الوثائق المعدة لتقديم الطعون بيانات تحدد كمية الأصوات التي حصلت عليها بعض اللوائح وإبقاء خانات الأصوات التفضيلية لكل مرشح فاضية !

المستقبل


يقال إنّ اتفاقاً سياسياً أبرم بين رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجية وقضى بانضمام النائب المنتخب ابراهيم عازار إلى كتلة فرنجية النيابية.

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