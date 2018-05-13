ما حقيقة "الكلام المسيء عن النائب ستريدا جعجع"؟

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صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ما يلي:

يتداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي كلاما مسيئا للنائب ستريدا جعجع، منشورا على صفحة وهمية تحت اسم "احمدوفيتش"، زاعمة ان من يقف وراءها هو المستشار الاعلامي للرئيس سعد الحريري هاني حمود.

وقال حمود: "إزاء هذه المحاولة المشبوهة لزج اسمي في كلام مرفوض شكلا ومضمونا، يتناول النائب ستريدا جعجع، التي أكن لها كامل الاحترام والتقدير، يهمني ان أؤكد بشكل قاطع لا يرقى له الشك، ان لا علاقة لي بالصفحة المذكورة ولا بأي كلام منسوب لمن يقف وراءها، كائنا من كان".