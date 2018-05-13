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الاستحقاق النيابي أُنجِز، وأسبوعُ التضليل المُمنهَج مضى من دون أثَرٍ يُذكر.

أما المستقبل، فرهنُ إرادات طيِّبة متوفِّرة عند أكثرية، وقراءاتٍ صحيحة للوقائع الجديدة، مطلوبةٌ من أقليَّة، دأبت في السابق على محاولة التعطيل. والقراءات الصحيحة المطلوبة، لا بدَّ أن تنطلق من الوقائع الآتية:

أولاً، في لبنان اليوم، عهدٌ مُصمم على الإنجاز. أَنجز الكثير، وسينجز أكثر، ولن يقف في وجهه أحدٌ، أو شيء. وعلى رأس هذا العهد، قبل الانتخابات كما بعدَها، رئيسٌ لا ينطلق فقط من شخصيةٍ صلبة، أو تاريخ نضالي طويل عسكرياً وسياسياً، أو إلى تمثيل شعبيٍ ونيابي معروف. فعلى رأس العهد اليوم، وللمرة الأولى منذ الطائف، رئيسٌ يتواصل مع الجميع، مستنداً إلى كل ما سبق، إضافة إلى تكتلٍ هو الأكبر في مجلس النواب، مهما سعى المرَكِبون إلى تركيب التكلات، والمُخيِطون إلى تخييط التحالفات.

ثانياً، في لبنان اليوم، تمثيلٌ ميثاقيٌ صحيح، خصوصاً متى وُضعت "ولدنات" البعض جانباً، وتم التركيز على الأساسيات. والأساس اليوم، ليس عددْ نواب التيار، وهو واضحٌ ومعروف، ولا حجمْ القوات، وهو أيضاً واضح ومعروف... بل الأساس، أن التعاون بين الطرفين، ثم تجاوب الآخرين، كرَّس تمثيلاً واسعاً للمسيحيين، يُبنى عليه الكثير، إذا أحسن المعنيون استغلالَه.

ثالثاً، في لبنان اليوم، معادلة ثلاثية واضحة، لا عودة بعدها إلى الوراء: حرية، شراكة، ومساواة. حريةٌ لجميع اللبنانيين في كل منطقة من مناطق لبنان، شراكةٌ بين جميع المكونات، ومساواةٌ بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات.

بناء على هذا الوقائع الثلاث، سيُرسَم المشهد الجديد. أما أولى المحطات، فانتخاب رئيسِ المجلس ونائبِه وهيئة مكتب المجلس، وبعد ذلك تشكيلْ الحكومة، فصوغْ البيان الوزاري. غير ان بداية النشرة، لن تكون من المستقبل المجهول، بل من الماضي الجميل، الذي فَقَدَ اليوم الرئيسة الفخرية لمهرجانات بعلبك الدولية، مي عريضة.