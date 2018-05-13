نصري لحود يدين ما اقدم عليه بعض "المدسوسين" في بعبدات من تخريب صورة الوزير باسيل

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دان المحامي نصري نصري لحود ما اقدم عليه بعض "المدسوسين" في بعبدات من تخريب صورة وزير الخارجية والمغتربين رئيس التيار الوطني الحر المهندس جبران باسيل المرفوعة قرب مكتب التيار الوطني الحر في البلدة وتعليق علم القوات اللبنانية عليها.



ورأى لحود ان الامر غريب عن بعبدات التي يحترم اهلها انتماءات وخيارات بعضهم البعض السياسية، معتبراً ان ما حصل مرفوض، مؤكداً انه لن يثني أهل بعبدات عن إكمال مسيرة التفاهم بين التيار والقوات مع التأكيد ان ما حصل مستنكر لأنه طال وزيرا في الحكومة اللبنانية، ورئيس حزب واكبر تكتل نيابي في لبنان كما كان سيكون مرفوضاً المس بأي سياسي اخر.



ودعا لحود القوى الامنية إلى التحقيق في الامر وكشف المتورطين الذين يريدون تشويه الصورة التي اعطتها بعبدات وكل لبنان في خلال الانتخابات النيابية الاخيرة ومحاسبتهم.