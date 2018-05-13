درغام مستقبلا مهنئين: علينا استغلال الأجواء الإيجابية في البلد والتوافق بين الرئيسين عون والحريري لخدمة عكار

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إستمر توافد المهنئيين إلى دارة النائب المنتخب أسعد درغام في هيتلا في عكار، حيث غصت دارته بالوفود الشعبية والبلدية والاختيارية والفاعليات من مختلف البلدات.

وأكد رئيس دائرة الأوقاف الإسلامية الشيخ مالك جديدة، خلال زيارته درغام على رأس وفد من المشايخ أن "مسيرة الدولة ينبغي أن تقوم على الأقوياء، وأنت رجل نظيف اليد ومحبوب من أهلك وأهل عكار، أنت سفيرنا إلى الوطن، ونجاحكم اليوم ضمانة يراها أهل عكار، وهذه الوفود تشعر اليوم أنها نجحت معكم".

وقال: "سيبقى البلد بمحبة الجميع السفينة، التي تحمل الجميع، فنحن أصحاب العيش الواحد، ونحن متجذرون في هذا الوطن، كما أن هذا الاستحقاق يدل على أن لبنان سيسير إلى الأمام وبالتعاون والتنسيق بين فخامة الرئيس ميشال عون وصاحب الدولة الرئيس الحريري، فنحن قادرون أن نجعل بلدنا أكثر استقرار وعطاء".

درغام

من جهته، أكد درغام أن "أبناء عكار بحاجة للجميع، ونحن دائما نردد أننا نمثل كل عكار بمختلف انتماءاتهم، فعكار لا تحيا إلا بجناحيها المسلم والمسيحي، لذلك يدنا مدودة للجميع للتعاون لما فيه خدمة عكار، وعلينا أن نستغل الأجواء الإيجابية في البلد والتوافق بين فخامة الرئيس العماد عون ورئيس الحكومة سعد الحريري لخدمة المنطقة".