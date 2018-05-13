النائب باسيل التقى المهنئين في بترونيات

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توافد أهالي من قرى وبلدات قضاء البترون لتهنئة وزير الخارجية والمغتربين النائب المنتخب جبران باسيل الذي استقبل المهنئين اليوم في "بترونيات" التي غصت باحاتها بالحشود الكبيرة والوفود من منطقة البترون.

ومن أبرز المهنئين: راعي ابرشية البترون المارونية المطران منير خيرالله، رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود، قائمقام البترون روجيه طوبيا، رئيس اتحاد بلديات منطقة البترون مرسيلينو الحرك، قضاة، رؤساء بلديات واعضاء مجالس بلدية ومخاتير وهيئات اختيارية، مديرون عامون، رؤساء واعضاء جمعيات وهيئات وروابط ثقافية واجتماعية واقتصادية، فاعليات وشخصيات فكرية واعلامية وقانونية وطبية، فنانون، كهنة ورؤساء أديرة وراهبات ورهبان، ووفود من ابناء القرى من الساحل والوسط والجرد حملوا لباسيل الهدايا والدروع والتذكارات وذخائر القديسين.

واستمع باسيل الى شعراء هنأوه بقصائد وابيات شعرية.