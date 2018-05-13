بالفيديو - معوّض يضع وردة على ضريح والده الشهيد

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افتتح رئيس "حركة الاستقلال" النائب المنتخب ميشال معوّض نهاره بزيارة ضريح والده الرئيس الشهيد رينه معوّض، ووضع وردتين على الضريح، قائلا: "أهديك اليوم انتصارنا بإسم جمهورك الوفي، الذي منع الآخرين من الغاءنا رغم كل المحاولات... جمهور "حركة الاستقلال" وزغرتا الزاوية الباقي على نهجك حتى قيام لبنان الشرعية والسيادة الذي استشهدت من أجله، ونحن بدورنا سنعمل لتحقيقه"، واضاف: "يا بيي خلّي عينك علينا من فوق... بمسيرتك ونهجك مستمرّين".

هذا ويستكمل معوّض نهاره باستقبال المهنئين في دارته بزغرتا التي تغص بالوفود من كل الأقضية الشمالية.