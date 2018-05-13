النائب المنتخب ادغار طرابلسي: التيار لا تنطبق عليه صفة النكد وتكتل لبنان القوي لا يعمل بكيدية بل بإيجابية بناءة

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أكد النائب المنتخب عن المقعد الإنجيلي في دائرة بيروت الثانية القسيس الدكتور إدكار طرابلسي، في حديث الى برنامج " لبنان في أسبوع " الذي تعده وتقدمه الإعلامية نتالي عيسى عبر أثير "إذاعة لبنان"، أن "الناس أثبتوا وفاءهم في هذه الإنتخابات من لبنان ومن دول الإنتشار، بالرغم من نسبة الإقتراع المتواضعة"، مشددا على أنه "لن ينخرط في مجال المناكفات السياسية وسيلتزم العمل خلال المرحلة المقبلة فعلا وليس قولا".

إستهل طرابلسي الحديث بشكره للناس الذين كانوا يتابعونه سواء من خلال إطلالاته الثقافية عبر الوسائل الإعلامية وخصوصا "إذاعة لبنان" أم أولئك الذين رافقوه خلال حملته الإنتخابية المقيمين والمنتشرين.

وردا على سؤال عن قدرته في الموازنة بين الفضيلة والعمل السياسي، خصوصا وأن ما يعرف أن هناك شوائب تعتري العمل السياسي، قال: "ان الإنسان أسير أقواله، والأصعب حين يكتب كلمة ويوثقها، تماما ما كان يفعله حيث سبق وكتب عن الفكر السياسي وعمل في السياسة في مستويات مختلفة، وأنه نفذ ما كان يقوله ويكتبه من خلال عمله في الخطوط الخلفية كمساند لكتلته سواء كأحد أعضاء مركز الدراسات أو اللجان التنفيذية في التيار".

أضاف: "الشيء الوحيد الذي لم أفعله التشريع، ونحن اليوم نحمل هم أهلنا وشعبنا، ولم أطمح بدخول البرلمان للحصول على نمرة زرقاء للسيارة أو الحصول على صفة وراتب النائب، بل أطمح لجعل حياة الناس أفضل في هذا البلد الجميل".

وأردف: "النائب يجب أن يفكر في اللجنة البرلمانية التي يريد الإنضمام إليها، وأنا شخصيا من حيث الإختصاص يجب أن أنضم إلى لجنة التربية، خصوصا وأن هناك ملفات عالقة ومنها أزمة تحمل الأهل تكاليف الأقساط المدرسية، وأزمة المعلمين المظلومين حقيقة وأزمة أصحاب المدارس الخاصة. وهنا تكمن الأهمية في الإنصاف والعدل في حل هذه الأزمات".

وتابع: "وكذلك أهتم لدخول لجنة الشؤون الإجتماعية - العمل والصحة، ولكنني أدرس قدرتي على التنفيذ"، مشددا أن "هناك عددا كبيرا من اللجان ولكنه ليس مع الدخول في أكثر من لجنتين أو ثلاث على الأكثر، فالغاية لا تكمن بالكثرة بل بفعالية اللجنة والقرارات التي تصدر عنها، علما أن هناك لجانا حيوية لم تتمكن من عقد إجتماعاتها لعدم إكتمال النصاب".

وعما إذا كان يعتبر أن رد اللبنانيين عن تقاعس عمل المجلس السابق، ترجم بعدد قليل نسبيا في المشاركة بالإنتخابات النيابية، لفت إلى أن "عدم مشاركة البعض هو نوع من المساءلة، إلا أنني لا أعفي الناخب من مسؤوليته الوطنية، وأعتبر هذا تقصيرا منه تجاه البلد، إذ أرى أنه كان يفترض إلزام الناخب لينتخب ولو بورقة بيضاء أو دفع بدل لقاء ذلك، لأن من يشكو من الأزمات يجب أن يتحمل مسؤولية خياراته أو عدم إنتخابه".

أضاف: "الناخب ملزم بالإنتخاب ولو بورقة بيضاء، بالرغم من أنني ضد الإنتخاب بورقة بيضاء التي شكلت حاصلين في الأقضية وحاصلا في بيروت، وهذا أمر ليس مقبولا، فيجب أن يكون لدينا حث وطني، والسياسيون أيضا يجب أن يتجنبوا المناكفات السياسية والإلتفات إلى العمل الدؤوب".

ولفت إلى أن "من أحد بنود برنامج "التيار الوطني الحر" خلق فرص عمل جديدة، كما أنه همي الشخصي إضافة إلى موضوع التربية المعني به، حيث لدي تخوف من هجرة أولادنا ليأتي الغريب ويأخذ فرص عملهم في وطنهم"، مشيرا إلى "ضرورة إيلاء أهمية كبرى لهذا الموضوع كي يصبح لدينا دورة حياة مكتملة وإقتصاد منتج ووظائف مؤمنة".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى أيد عاملة من الخارج تختص بحرف معينة، ولكن أصبح هناك نزوح سوري إقتصادي وليس سياسي. أنا مع إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم بدون قيد أو شرط أو أمم متحدة".

وعما اذا كان هذا الملف الأول الذي يبحث بعد تشكيل الحكومة الجديدة، حيث كانت صرخة أطلقها رئيس الجمهورية ومطالبته الحثيثة بمتابعة هذا الملف من قبل التيار وتكتل "لبنان القوي"، أجاب القسيس طرابلسي: "نعم بدون أدنى شك يجب أن يكون، خصوصا وأن منذ سنوات حين طرح الوزير باسيل الامر إتهم بالعنصرية، ولكن من إتهمه آنذاك أهلهم وناخبوهم يعانون من البطالة بسبب تفاقم الأزمة وضموا صوتهم للوزير باسيل، لكن في وقت متأخر، لذا يجب التحرك سريعا لوضع حد لهذا الملف".

اضاف: "ان النظام الأكثري السابق ظلم الناس، ولكن في هذه الإنتخابات تمكنوا من الإنتخاب والخرق".

وتابع: "قبل أن أعد الناس بوعود واهية كما سمعنا في الحملات الإنتخابية، أدعوهم إلى الإنخراط في العمل معي. ووفقا لمشاهدتي في إحدى الدول في الغرب، الناخب لا ينتهي دوره عند صندوق الإقتراع، فأنا أطمح إلى أن ينخرط الناخبون في العمل السياسي، وأسعى إلى تأسيس فريق من الناخبين يعكس هموم الناس ومطالبهم وينخرط في العمل السياسي. من هنا سأجتمع مع هذا الفريق بشكل دوري، فإذا الآلية لم تكن موجودة لا نستطيع تنفيذ الوعود".

وعن وصف كلمة رئيس تكتل "لبنان القوي" الوزير جبران باسيل خلال الإحتفال بالفوز بالإنتخابات بال"مدوية"، شدد على أن "الناس عبرت عن فرحها بالمشاركة وبتكبد عناء الإنتقال من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال للمشاركة، وأن كلمة الوزير باسيل كانت مجموعة ملاحظات حرص على تدوينها طيلة تلك الفترة".

وتابع: "ليس من منطلق حزبي، ولكنني أرى أن ما كان يسمى في السابق بتكتل "التغيير والإصلاح" إنظلم بما فيه الكفاية، ولم يدافع عن نفسه.

لم يصدر الكتاب الخاص بإنجازات التيار سوى قبل عشرة أيام فقط، وتحملنا الإفتراءات، فالتيار لم يعرف كيف يبرز إنجازاته قد يكون ذلك بسبب كثرة المهام أو تواضعا، بينما في المقابل هناك أشخاص لا يقدمون أي إنجاز أو ما إن يقدمون على إنجاز يستعرضون على الشاشات ويعتبرون أنفسهم مثالا أعلى في العمل الحكومي أو التشريعي".

وإعتبر أن "ما ذكره باسيل بكلمته ليس سوى صفحة من الكتاب"، واصفا الكتاب ب "المدوي ويجب قراءته أو تسليط الضوء عليه بشكل أكبر ليعرف الناس ماذا فعل التيار وماذا أنجز طيلة الفترة السابقة".

وأكد ان "سكوت الوزير باسيل بالأمس، كان سيظلم الكثيرين ومنهم النائب السابق غسان مخيبر، الذي لا يدافع عن نفسه ولكنه يعمل بصمت. كما كان سيظلم فريد الخازن، إلا أن الخطاب لم يكن مدويا بل الإنجازات هي المدوية".

وعن عدد المشرعين المتبقي في مجلس النواب بعد أن خسر عدد كبير من المشرعين في المجلس في الإنتخابات، قال: "ان العدد أصبح قليلا، ومن بقي يجب أن يبقى على تواصل مع النواب المشرعين لأنهم قيمة مضافة".

وأردف: "أعطاني النائب غسان مخيبر مكتبه وملفاته في المجلس، فأنا أشعر بظله، ولكنني ذهبت إليه أنا وقلت له أنا بحاجة اليك ولن أتحرك بدونك، فهو قانوني من الطراز الأول ومشرع قوي. أنا بحاجة إلى عراب".

وأشار الى أن "وجود وجوه شبابية تبشر بالخير وتعكس نبضا جديدا ورؤية جديدة".

وعن موقف تكتل "لبنان القوي" و"التيار الوطني الحر" من إنتخاب رئيس مجلس جديد، أكد أن "التكتل عقد إجتماعا تمهيديا للتعارف ولتقييم المرحلة الإنتخابية، ولم نناقش أي موضوع آخر، وأتوقع ان الجمعة المقبلة سنبدأ البحث في الملفات. نحن من 15 دائرة، فهناك زملاء وحلفاء لا نعرفهم، وكان التركيز حول الإحتفال أمس".

وأعلن أنه يقيم حفل إستقبال بين الساعة السادسة والثامنة مساء اليوم في فندق البريستول، ليستقبل المهنئين بفوزه.

ونفى "أي معلومة حول قرار التكتل بوضع ورقة بيضاء في جلسة إنتخاب رئيس المجلس النيابي، وبالتالي المعاملة بالمثل كما حصل في جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية".

أضاف أنه "علم بهذه المعلومات من خلال الصحافة التي تستبق الأمور باستمرار وتبدأ بالتحليل".

وأكد أن "التيار الوطني الحر لا تنطبق عليه صفة "النكد" وتكتل " لبنان القوي " لا يعمل بكيدية بل بإيجابية بناءة، أي "ما بيعمل نكايات" بل يلتزم بالعمل والجدية".

وعن أحقية منصب نائب رئيس مجلس النواب للتكتل الأكبر في المجلس النيابي أي "تكتل لبنان القوي"، قال: "ان هذا حق للتكتل ولا يجب أن يحرم من هذا الحق".

من جهة أخرى، أشار إلى أن "السوشيل ميديا كانت الوسيلة الوحيدة لحملته الإنتخابية، وأنه أجرى مقابلة مجانية على التلفزيون"، متوجها بالشكر إلى وزير الإعلام ملحم الرياشي، الذي غرد أمس تغريدة وجهها للوزير جبران باسيل، وصفها القسيس طرابلسي بالجيدة ولا يستثني الأمر بعض المناوشات بين الإخوة.

وإعتبر طرابلسي أنه "للمرة الأولى بعد سنة 1990 تحظى القوى المسيحية بحقها في التمثيل، وتضامن القوى المسيحية من شأنه إحداث تغييرات قوية، ولا يعوق هذا الأمر سوى أن يمتلك أحد أجندة خاصة أو خارجية".

وعن ثغرات القانون الإنتخابي الجديد، لفت إلى أن "لم نعتد على التصويت بهذا الاسلوب، وشخصيا إلغاء بعض أوراقي فانخفض من 1962 إلى 1919، بالإضافة إلى ان العديد من الناس لم يأتوا لينتخبوا بسبب وجودهم خارج العاصمة".

وعن الشائعات التي ترددت والطعون التي ستقدم، نفى أن يكون المندوبون أخرجوا من قلم الإقتراع فهذه ستكون حتما فضيحة كبرى وفي آنها" .

وعن من نام رابحا واستيقظ خاسرا، قال أنه "لم يصدر أي نتيجة قبل أن تصدر النتيجة الرسمية من قبل وزير الداخلية نهاد المشنوق".

وتابع: "من علت أصواتهم هم الذين لم يحصدوا عددا كبيرا من الأصوات والرأي العام يتعاطف مع من يستميل عواطفه، ومن يريد فليقدم الطعون ولتحكم النتائج والقانون".

وختم القسيس طرابلسي: "نحن نعلم المخاطر الإقليمية في الشرق الأوسط، وخصوصا ما حصل في الأيام الماضية قد يخيف الكثير من الناس، ولكنني متأكد من أننا قادمون على مرحلة من العمل والجهد حول ملفين كبيرين، وهما ملف النفط وإعادة إعمار سوريا، يجب أن نواجه هذا الإستحقاق بجدية وبتوفير فرص عمل لشبابنا، ممنوع التقاعس والإلتهاء بالمناكفات السياسية. أنا لن أنخرط بالمناكفات السياسية، وأفضل العمل بشكل جدي من أجل أبناء الوطن".