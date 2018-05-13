هكذا تروّج وزارة السياحة وvisit Lebanon للبنان في ارجاء المعمورة

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(أ.ي) - لبنان في الحقيقة مختلف تماما عن الصورة المكونة لدى الكثيرين من المنتشرين او العرب والاجانب في ارجاء المعمورة. فبلاد الارز مستقرة وتعيش ديمقراطية وحريات عامة وفردية وتعايشا بين الاديان قل نظيره في كل انحاء العالم.

في لبنان، سياحة دينية وبيئية وثقافية وتراثية واستشفائية وترفيهية من شاطئ البحر الابيض المتوسط الى اعالي الجبال ومن العمق المديني في بيروت الى الارياف والمناطق النائية. وفي لبنان ايضا، يبعد الشاطيء اقل من ساعة عن اعالي الجبال ولعل الانتقال من شاطيء كسروان الى عيون السيمان خير مثال على ذلك.

وفي البلد سياحة التزلج والاصطياف والمهرجانات على مدار السنة.

والاهم من هذا كله ان لبنان بلد الامن والامان خلافا لما قد يتصوره البعض في هذا البلد او تلك الدولة.

كيدانيان حزم الامر

كل ما سبق ذكره قرر وزير السياحة افيديس كيدانيان ابرازه للعالم اجمع، فحزم الامر، واطلق الانفتاح على الدول كافة ونشر معالم السياحة اللبنانية في كل مكان، الامر الذي تحمله شركة visit Lebanon وتسوق له.

فقد اوكلت وزارة السياحة اللبنانية الى الشركة مطلع عام 2017 الترويج للسياحة اللبنانية في كل مكان من الدول العربية والخليجية الى الشرق الاوسط فاوروبا بكل اقسامها والاميركيتين واستراليا وصولا الى الهند والصين وسواهما من الدول الآسيوية.

وتركز الشركة في عملها على السياحة العامة بمختلف انواعها وهي غنية جدا في لبنان، كذلك على سياحة المؤتمرات بغية جعل هذا البلد مركز الشرق الاوسط وشرقي البحر الابيض المتوسط للمؤتمرات التي تمتد حركتها من مطلع الخريف الى منتصف الربيع حيث يكون الواقع السياحي اقل نشاطا مقارنة باشهر الاصطياف.

المطلوب اذا عودة العرب والخليجيين وتزخيم الاقبال الاغترابي والاجبني من سائر الدول.

1،8 مليون سائح ... واكثر

وهنا، يشير المدير العام لشركة visit Lebanon نديم جورج فريحة الى ان عام 2017 شهد قدوم مليون و858 الف سائح تقريبا وهو ثاني اعلى رقم سياحي يتحقق في تاريخ لبنان الحديث، لافتا الى ان الترويج سيؤتي ثماره بجوانب عدة ابرزها في ارتفاع سياحة المؤتمرات التي ستظهر جلية نهاية العام الجاري والتي ستجلب الشركات من الشرق والغرب لعقد مؤتمراتها في لبنان كذلك في ازدياد الاقبال من الدول الاوروبية الى لبنان، وبالتالي يتوقع ارتفاع عدد السياح هذا العام عما كان عليه العام الماضي.

اشارة الى ان للسياحة الترفيهية حصتها في الحركة السياحية بالتالي في الترويج السياحي وما سيتحقق من نمو على هذا الصعيد.

ويقول فريحة لوكالة "اخبار اليوم" ان رفع وتيرة الحركة السياحية على مدار السنة سيفضي بعد سنوات عدة الى تحقيق اكبر استثمارات في تاريخ السياحة اللبنانية التي قد تقارب ملياري دولار.

حضور ومشاركة لافتان

وكانت visit Lebanon اقامت معرضها الاول في ايار 2017 لتعريف السياح بلبنان وسياحته الا ان المفاجأة كانت في معرض العام الجاري الذي امتد على يومي الخميس والجمعة الماضيين في فندق لو رويال ضبيه، بتنظيم من قبل وزارة السياحة وبمشاركة 150 شركة عالمية متخصصة بالعمل السياحي وتنظيم الرحلات والسياحة والسفر والمؤتمرات وبوجود حوالى 100 شركة لبنانية لها الخبرات نفسها وحيث عقد حوالى 2580 لقاء عمل لتنظيم رحلات الى لبنان او خلق فرص عمل فيه.

واللافت ان شركات المؤتمرات التي حضرت المؤتمر تنتمي الى 36 دولة، كما ان شركات السياحة والسفر العالمية المشاركة هي من كبريات الشركات المنظمة اقليميا وعالميا التي تتعامل مع الدول العربية والاقليمية والتي ستنظم حركة سياحية مميزة جدا الى لبنان العام المقبل.

... ومن الهند ايضا

والى جانب تحسن الاقبال من اوروبا وارتفاع سياحة المؤتمرات، يوضح فريحة ان لبنان شهد تنظيم رحلات سياحية من الهند وهي تصنف من النوع الفخم والمخملي وتدل المؤشرات على انها الى ازدياد من الآن فصاعدا.

فريحة يشدد على ضرورة تفعيل التواصل مع الطاقات الاغترابية موضحا ان الاقبال السياحي بدرجة اولى ينصب على بيروت وجبل لبنان تليهما بعلبك ثم الشمال والشوف وعاليه وزحله.

ويختم مؤكدا ان كل المناطق اللبنانية تحتوي على الواقع السياحي الجذاب مما يتطلب القيام بالاستثمارات اللازمة من هذا القبيل.