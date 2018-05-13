هكذا علّقت بلدية الشويفات على الإشكال الأخير الذي وقع في المدينة

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استنكرت بلدية مدينة الشويفات في بيان لها، ما يحاول أن يقوم به بعض الموتورين والمغرضين من زج اسمها في حادثة الشويفات الأخيرة، واظهارها كطرف في الحادثة.

يهمنا التأكيد على أن لطالما كانت وستبقى البلدية على مسافة واحدة من جميع الافرقاء في الشويفات، وبعيدة عن الحسابات السياسية الضيقة، ولن تقبل أن يقوم البعض بزج اسمها في حادثة أليمة كهذه، وإن الفيديو المنشور والذي يظهر سيارة تابعة لشرطة البلدية والتي أثناء مرافقتها لسيارة تعود الى احد الاجهزة الامنية باتجاه مركز البلدية، حيث ظهر واضحاً تغيير مسارها بعد ان تفاجأت بوقوع اشكال امني قرب مركز الحزب التقدمي الاشتراكي - السرايا، وسنلجأ إلى القضاء المختص لملاحقة كل من يتهم البلدية او يضعها في خانة فريق دون آخر، ويتعمد إلى زيادة الإحتقان والتوتر في المدينة.

ختاماً تتقدم البلدية من آل أبي فرج وأسرة الشهيد علاء أبي فرج بأحر التعازي، عسى أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يصبّر أهله ومحبيه.