إعفاءات جديدة لمسؤولين داخل تيار المستقبل

A + A -

صدر عن الأمانة العامة ل "تيار المستقبل" البيان الآتي: "بناء على المادة ال 41 من النظام الداخلي (الفقرتان 1 و2) والمادة 47، يقرر رئيس "تيار المستقبل" الرئيس سعد الحريري إعفاء السيد ماهر ابو الخدود (مدير دائرة المتابعة في مكتب الرئيس) من مهامه في التيار".

و "بناء على المادة ال 41 من النظام الداخلي (الفقرتان 1 و 2)، وبعد الاطلاع على مجريات الحراك الانتخابي في كافة الدوائر، والتقارير الواردة في شأنه، يقرر رئيس "تيار المستقبل" الرئيس سعد الحريري إعفاء السيد وسام الحريري (المنسق العام للانتخابات) من مسؤولياته في هيئة شؤون الانتخابات".