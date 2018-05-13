بالصور - صحناوي وبانو بتقبلان التهاني بفوزهما في مركز التيار في ساسين

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تقبل النائبان المنتخبان الوزير نقولا صحناوي (نائب رئيس التيار الوطني الحر) والعميد أنطوان بانو التهاني بمناسبة فوزهما في الإنتخابات النيابية عن دائرة بيروت الأولى التي تضم الأشرفية ، الرميل ، الصيفي والمدور يوم السبت الواقع في ١٢ ايار.،وذلك في مركز هيئة قضاء بيروت الأولى للتيار الوطني الحر في ساحة ساسين سينما Élysée سابقا.

حضر للتهنئة أيضا النائب المنتخب عن دائرة بيروت الثانية الدكتور ادكار طرابلسي وعدد كبير من الفعاليات لا سيما ممثلو أصحاب السيادة والنيافة وعدد من أعضاء المجلس البلدي ومخاتير المنطقة وأعضاء هيئة قضاء بيروت الأولى في التيار بالاضافة الى المحازبين والمسؤولين الحزبيين والمؤيدين وعائلاتهم .