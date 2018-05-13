الان عون أكد التزام النأي بالنفس بالشكل الذي اتفق عليه في البيان الوزاري

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أكد عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ألان عون إلتزام مبدأ النأي بالنفس بالشكل الذي اتفق عليه في البيان الوزاري للحكومة السابقة.

وشدد في حديث عبر إذاعة "لبنان الحر" على "إعادة إحياء الحوار حول الإستراتيجية الدفاعية، لأهمية تحصين الموقف اللبناني لما يمكن أن يتعرض له من ضغوط دولية".

وركز في هذا السياق، على "أن تحصين بلادنا يكون عبر بيان وزاري يؤكد النأي بأنفسنا عن مشاكل المنطقة التي تتجه نحو مزيد من التأزم، وتحصين بلادنا عبر الوصول إلى إطار وطني واحد ألا وهو الإستراتيجية الدفاعية وبالتالي توحيد الموقف اللبناني لمواجهة أي مقاربة أو ضغط دولي".