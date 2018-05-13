تويني خلال مؤتمر الليونز: على الدول أن تتحمّل مسؤولية إعادة الإعمار وليس الشعوب‎

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شارك الوزير نقولا تويني في حفل افتتاح أعمال المؤتمر السنوي الثامن والأربعين لجمعية أندية الليونز الدولية لمنطقة ٣٥١ لبنان والأردن والعراق وفلسطين، ممثلاً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وألقى تويني كلمةً في ختام الحفل عبّر فيها عن حاجتنا في لبنان إلى تعميم ثقافة الخدمة العامة في سبيل الإنسان بدون تمييز أو عنصرية، ما تتّسم به أندية الليونز.

وأشار إلى أن تطبيق هذه الثقافة ونشرها بات صعباً في ظل ظروف إقليمية صعبة، إلا أن التصدي لها يزيد من مسؤولية أندية الليونز سمواً. ورأى أن مسؤولية إعادة الإعمار يجب أن تتحمّلها الدول وليس الشعوب، ودعا إلى التكاتف للمساهمة في التخفيف من معاناة هذه الشعوب والمساعدة على عودتهم آمنين إلى أرضهم.