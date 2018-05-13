وزير المصالحة السورية: عشرات المطلوبين عادوا إلى البلد دون أن توقفهم الدولة

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دعا “وزير المصالحة” السوري “علي حيدر” المطلوبين المعارضين من السوريين في الخارج للعودة وتسوية أوضاعهم، مؤكدا أن عشرات المطلوبين عادوا إلى سوريا دون أن توقفهم “الدولة”.

وقال حيدر، خلال جلسة لمجلس الشعب يوم الخميس الفائت، إن تسوية وضع المطلوب لا تتم وهو خارج البلاد، بل عليه الحضور أولا لبحث أمره أو إرسال معلومات عنه ليتم التحري عنه.

و قال مصدر سوري لوكالة أوقات الشام الاخبارية, أن الدولة السورية تتعامل مع الجميع على أنهم أبناؤها الذين عليها حمايتهم و مساعدتهم.

وأكبر دليل على ذلك عشرات الالاف من الشبان المعارضين و منهم من حمل السلاح وقاتل ضد الدولة, لكنهم عندما اعترفوا بخطئهم و عادوا الى حضن الوطن, لم يجدوا سوى يدا ممدودة لهم من الحكومة السورية, وهم الان يمارسون حياتهم بشكل طبيعي في مدنهم و قراهم.