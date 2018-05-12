طقس الأحد وبداية الأسبوع

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أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن “الحوض الشرقي للمتوسط يتأثر بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب وماطر ويستمر حتى بعد ظهر يوم الاثنين”.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئيًا الى غائم مع تساقط أمطار متفرقة ورياح ناشطة ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة، تتساقط بعض الثلوج الخفيفة والمتفرقة على الجبال التي تعلو عن ٢٣٠٠ متر كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الإثنين: غائم جزئيًا الى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تبدأ بالارتفاع على الجبال والداخل، تتساقط أمطار متفرقة أحياناً . يتحسن الطفس مساء.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة.