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التقدمي رداً على أرسلان: تغاضيه عن إيواء المطلوبين ينسف مؤتمره الصحافي

12
MAY
2018
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صدر عن الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:

تعليقاً على المؤتمر الصحافي لرئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان، يؤكد الحزب التقدمي الإشتراكي على النقاط التالية:

أولاً: لن ينجر الحزب التقدمي الإشتراكي إلى سجالات ومهاترات لا طائل منها ولن يدخل في نقاشات عقيمة الهدف الوحيد منها تحوير الأنظار عن الواقعة الأساسية التي حدثت في الشويفات وأدت إلى إستشهاد علاء أبي فرج.

ثانياً: يؤكد الحزب التقدمي الإشتراكي على موقفه الثابت بضرورة أن تتحمل الأجهزة الرسمية مسؤولياتها لكي تأخذ العدالة مجراها وأن يتم ملاحقة وتوقيف جميع المتورطين أياً كانوا في هذا الحادث الأليم لينالوا عقابهم وفق القوانين والأصول والإجراءات المتبعة. إن تغاضي أرسلان عن ذكر واقعة حمايته واخفائه للمرتكب الأساسي لهذه الجريمة بحد ذاتها تنسف مضمون كل مؤتمره الصحافي. رحم الله الأمير مجيد أرسلان.

أخيراً، نعتذر من رجل الدولة الأول في لبنان، سعد الحريري، ونوضح له أننا لا نرمي مشاكلنا عليه بل نلفت نظره إلى أن ثمة مشكلة وقعت في منطقة لبنانية إسمها الشويفات تستوجب منه كمسؤول المتابعة لتطبيق القانون والعدالة.

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