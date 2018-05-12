الـLBCI ترّد على "القوات" !

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تؤكد الـLBCI بشخص مديرها العام بيار الضاهر انها لم تلجأ يوما لأي من أساليب المماطلة والتسويف في دعوى المؤسسة اللبنانية للإرسال، إنما استخدمت كل حقوقها المنصوص عنها قانونا خلال مجريات الدعوى.



أما في ما خَص تحريف الوقائع، فان الـLBCI تؤكد ان كل ماورد في التقرير الذي عرض أمس، ليس الا نقلا لوقائع جلسات المحاكمة، من دون اجتزاء ولا إساءة تفسير.



الـLBCI إذ تأسف لتهديد "القوات اللبنانية" باللجوء الى القضاء لوقف ما أسمته المهزلة الإعلامية، وتؤكد ان قرار بث التقرير جاء لكشف كل الوقائع امام الرأي العام، فيما تحاول القوات طمس هذه الحقائق وحجبها عن المواطنين والرأي العام قبل ايّام قليلة من الجلسة المقررة في الرابع عشر من الشهر الحالي.



والملفت في بيان رد القوات، التذكير بما أسمته القوات الثقة التي نالتها خلال الانتخابات النيابية، ما يطرح تساؤلات عن مدى محاولتها استعمال هذا الامر للتأثير على أوساط القرار بكل أنواعها.



بناء على كل ما سبق، وتحاشيا لمحاولات اخفاء الحقيقة في قضية بيع سمير جعجع الـLBCI الى بيار الضاهر، فان الـLBCI ستواصل عرض التقارير التي أعدتها في خصوص القضية، كما فعلت دائما في كل القضايا التي تهم الرأي العام وتعنيه مباشرة، انطلاقا من واجبها في ضمان حق المشاهد في الاضطلاع على الحقيقة، بموضوعية عبر عرض مواقف الفرقاء المعنيين في كل قضية قضائية وهذا ما قمنا به في خلال التقرير الذي عرض، فهل مل هو مسموح لقضايا غير الممنوع على الـLBCI نفسها؟