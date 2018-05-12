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باسيل للمنتشرين من بيت المغترب:
- ترميم بيوت المنتشرين هو بمثابة ترميم العلاقة بينكم وبين لبنان
- لا يكفي الحصول على الجنسية والاقتراع والاستثمار في لبنان لان الاهم هو العمل على تمتين الترابط بينكم وبين لبنان
- يجب ان يكون في كل بلدة بيت للمغترب لتشجيع المنتشرين على زيارة لبنان
-اتهمنا عند ترميم بيوتكم بالصفقات وحوربنا بكل القوانين المتعلقة ونطلب منكم رفع اصواتكم في الخارج حتى نتمكن من تحصيل حقوقكم
-حتى لو خرجت من وزارة الخارجية اعدكم ان صوتي سيكون اعلى بكثير في مجلس النواب فيما خص حقوقكم وانا صوتكم في مجلس النواب