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باسيل للمنتشرين من بيت المغترب:

- ترميم بيوت المنتشرين هو بمثابة ترميم العلاقة بينكم وبين لبنان

- لا يكفي الحصول على الجنسية والاقتراع والاستثمار في لبنان لان الاهم هو العمل على تمتين الترابط بينكم وبين لبنان

- يجب ان يكون في كل بلدة بيت للمغترب لتشجيع المنتشرين على زيارة لبنان

-اتهمنا عند ترميم بيوتكم بالصفقات وحوربنا بكل القوانين المتعلقة ونطلب منكم رفع اصواتكم في الخارج حتى نتمكن من تحصيل حقوقكم

-حتى لو خرجت من وزارة الخارجية اعدكم ان صوتي سيكون اعلى بكثير في مجلس النواب فيما خص حقوقكم وانا صوتكم في مجلس النواب