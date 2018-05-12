ديب : بالأصوات التفضيلية تعدى الفرق ال ٨٠٠٠٠ صوتاً بين التيار والقوات !

A + A -

النائب حكمت ديب للـ"الجديد":

- هذا القانون حمل النسبية الحقيقية من خلال حاصل اللائحة

- الصوت التفضيلي هدفه ترتيب المرشحين من الأكثر تفضيلاً إلى الأقل تفضيلاً ضمن اللائحة الواحدة وما فعله التيار هو أقصى أشكال الديمقراطية من خلال السماح لناخبيه من إختيار صوتهم التفضيلي

- هذا القانون فرض التنافس ضمن اللائحة الواحدة وأعطى فرصة اليوم لتمثيل الأقليات

- الإنجاز التاريخي يحصل عندما نعتمد على البطاقة البيومترية و ال "Megacentre"

- رغم كل صعوباته، هذا القانون جيد لأنه يؤمن أولاً وثانياً وأخيراً التمثيل الصحيح - نحن أكبر تكتل نيابي على الصعيد المسيحي وعلى الصعيد الوطني وسنحصل على تمثيل في الحكومة يوازي حجمنا

- بالأصوات التفضيلية تعدى الفرق ال ٨٠٠٠٠ صوتاً بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية

- هذا الفرق يجب أن يتترجم في الحكومة بحسب عدد نواب كل كتلة نيابية

- القوات اللبنانية تقارن حزبيي التيار بتكتل القوات لتصغير الفرق بين الحزبين

- هناك كثير من الأمور التي لم نذكرها في فترة الإنتخابات كاستغلال الوزارة لأغراض إنتخابية من قبل الزميل بيار بو عاصي مثل عدم رفع السقوف المالية في مستشفيات معينة وغض النظر عن سقوف مالية مرتفعة في مستشفيات تابعة لفريق سياسي حليف، أضف إلى ذلك توزيع السيارات للبلديات في بعبدا قبل الإنتخابات وإمضاء عشر مستوصفات قبل يومين من الإنتخابات

- هناك ملفات فاسدة واضحة تم وضع اليد عليها من قبل القضاء المختص ونحن نثق اليوم بالقضاء

- هذا الموضوع يجب التدقيق به لمحاسبة الفاسدين وهناك نية من رأس الهرم رئيس الجمهورية لمحاسبتهم

- الكهرباء ملف واضح يستلزم بناء معامل جديدة لذا نحن بحاجة لإستيراد الطاقة مؤقتاً في حين تتم إزالة المعامل القديمة