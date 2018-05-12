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الجزائر وتونس أطول العرب في ساعات الصيام.. والإفطار والسحور خلال 4 ساعات في كندا

12
MAY
2018
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عربي بوست -
بينما يصوم المسلمون في بعض الدول 11 ساعة، يصوم آخرون بدول أخرى أكثر من 20 ساعة؛ إذ يختلف ذلك حسب المناطق الجغرافية ووقت شروق الشمس وغروبها في كل منطقة. لذلك، نستعرض هنا عدد ساعات الصيام ووقته في دول العالم، لنرى مدى الاختلاف بين دول العالم.
الدول العربية (من أقصر الدول في ساعات الصيام، إلى الأطول)
 
موروني (جزر القمر): 12 ساعة و37 دقيقة، وذلك من الساعة 05:15 صباحاً حتى 05:52 مساء. 
 
مقديشو (الصومال): 13 ساعة و27 دقيقة، وذلك من الساعة 04:34 صباحاً حتى 06:01 مساء. 
 
صنعاء (اليمن): 14 ساعة و7 دقائق، وذلك من الساعة 04:17 صباحاً حتى 06:24 مساء.
 
 الخرطوم (السودان): 14 ساعة و8 دقائق، وذلك من الساعة 04:03 صباحاً حتى 06:11 مساء. 
نواكشوط (موريتانيا): 14 ساعة و16 دقيقة، وذلك من الساعة 05:12 صباحاً حتى 07:28 مساء. 
مسقط (عُمان): 14 ساعة و37 دقيقة، وذلك من الساعة 04:01 صباحاً حتى 06:38 مساء. 
الرياض (السعودية): 14 ساعة و41 دقيقة، وذلك من الساعة 03:46 صباحاً حتى 06:27 مساء. 
أبو ظبي (الإمارات): 14 ساعة و41 دقيقة، وذلك من الساعة 4:16 صباحاً حتى 06:57 مساء. 
الدوحة (قطر): 14 ساعة و44 دقيقة، وذلك من الساعة 03:25 صباحاً حتى 06:09 مساء. 
المنامة (البحرين): 14 ساعة و49 دقيقة، وذلك من الساعة 03:26 صباحاً حتى 06:15 مساء. 
الكويت (الكويت): 15 ساعة و4 دقائق، وذلك من الساعة 03:27 صباحاً حتى 06:31 مساء.
 القاهرة (مصر): 15 ساعة و7 دقائق، وذلك من الساعة 03:32 صباحاً حتى 06:39 مساء. 
القدس (فلسطين): 15 ساعة و15 دقيقة، وذلك من الساعة 04:11 صباحاً حتى 07:26 مساء. 
 
عمّان (الأردن): 15 ساعة و17 دقيقة، وذلك من الساعة 04:07 صباحاً حتى 07:24 مساء.
 
 بغداد (العراق): 15 ساعة و24 دقيقة، وذلك من الساعة 03:28 صباحاً حتى 06:52 مساء. 
الرباط (المغرب): 15ساعة و25 دقيقة، وذلك من الساعة 04:54 صباحاً حتى 08:19 مساء.
 دمشق (سوريا): 15 ساعة و25 دقيقة، وذلك من الساعة 04:00 صباحاً حتى 07:25 مساء. 
بيروت (لبنان): 15 ساعة و27 دقيقة، وذلك من الساعة 04:02 صباحاً حتى 07:29 مساء. 
طرابلس (ليبيا): 15 ساعة و31 دقيقة، وذلك من الساعة 03:58 صباحاً حتى 07:29 مساء. 
تونس (تونس): 15 ساعة و45 دقيقة، وذلك من الساعة 03:31 صباحاً حتى 07:16 مساء. 
الجزائر العاصمة (الجزائر): 15 ساعة و45 دقيقة، وذلك من الساعة 04:00 صباحاً حتى 07:45 مساء. 
جيبوتي (جيبوتي): 15 ساعة و53 دقيقة، وذلك من الساعة 04:30 صباحاً حتى 06:23 مساء.
 
باقي دول العالم (مِن أطول الدول صياماً، وحتى أقصرها في ساعات الصيام)
 
أوتاوا (كندا): 19 ساعة و57 دقيقة، وذلك من الساعة 03:25 صباحاً حتى 08:22 مساء. 
ريكجافيك (آيسلندا): 19 ساعة و22 دقيقة، وذلك من الساعة 02:35 صباحاً حتى 10:24 مساء. 
أوسلو (النرويج): 19 ساعة، وذلك من الساعة 02:38 صباحاً حتى 09:38 مساء.
 ستوكهولم (السويد):  18 ساعة 56 دقيقة، وذلك من الساعة 02.09 صباحاً حتى الساعة 09:05 مساء.
 موسكو (روسيا): 18 ساعة و29 دقيقة، وذلك من الساعة 01:58 صباحاً حتى 08:27 مساء. 
كوبنهاغن (الدنمارك): 18 ساعة و26 دقيقة، وذلك من الساعة 02:40 صباحاً حتى 09:06 مساء. 
لندن (بريطانيا): 18 ساعة و9 دقائق، وذلك من الساعة 02:37 صباحاً حتى 08:47 مساء. 
بوينس آيرس (الأرجنتين): 11 ساعة 57 دقيقة، وذلك من الساعة 06:11 صباحاً حتى 06:03 مساء. 
إسطنبول (تركيا): 16 ساعة و5 دقائق، وذلك من الساعة 03:56 صباحاً حتى 08:11 مساء. 
نيويورك (أميركا): 16 ساعة و4 دقائق، وذلك من الساعة 03:58 صباحاً حتى 08:02 مساء. 
طهران (إيران): 15 ساعة و38 دقيقة، وذلك من الساعة 04:21 صباحاً حتى 07:59 مساء. 
نيودلهي (الهند): 14 ساعة و59 دقيقة، وذلك من الساعة 04:03 صباحاً حتى 07:02 مساء. 
كوالامبور (ماليزيا): 13 ساعة و22 دقيقة، وذلك من الساعة 05:45 
صباحاً حتى 07:17 مساء. كانبرا (أستراليا): 11 و59 دقيقة، وذلك من الساعة 05:22 صباحاً حتى 05:11 مساء.
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