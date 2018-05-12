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اسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 05-12-2018

12
MAY
2018
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الجمهورية

تدور تساؤلات بعد الإنتخابات حول مصير اللقاء المؤجّل بين مرجع كبير ورئيس حزب ونتيجته على تشكيل الحكومة المقبلة.

سُئل أحد الوزراء عمّا إذا كان «النأي بالنفس» سيتضمّنه البيان الوزاري كما طلبت أميركا فقال: «لتلتزم هي النأي بالنفس أولاً».

قال وزير في الحكومة إن المنطقة ذاهبة إلى التصعيد لأن القرار إسرائيلي بتفجيرها.

البناء

خفايا
أشارت مصادر سياسية إلى أنّ التقدّم الملحوظ الذي حققه فريق المقاومة في لبنان على صعيد التمثيل النيابي لطالما كان معروفاً ومؤكداً، إلا أنّ القوانين الانتخابية السابقة التي اعتمدت نظام الاقتراع الأكثري ووزعت الدوائر بطريقة غريبة عجيبة، كانت مجحفة بحق هذا الفريق الذي يذكر الجميع أنه نال في انتخابات 2009 الأكثرية الشعبية، لكنه لم ينل الأكثرية النيابية، أما اليوم، ورغم الشوائب الكثيرة التي لا تزال تعتري القانون الانتخابي، فإنّ مجرد اعتماد النسبية أعاد الكتل المنفوخة إلى حجمها وأعاد بعض الحق إلى الممثلين الحقيقيّين للناس.

كواليس
دعت مصادر دبلوماسية متابعة للملف النووي الإيراني إلى التوقف أمام استقالة رئيس فريق التفتيش في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومعنى تزامن الاستقالة مع تقرير التفتيش الذي يؤكد التزام إيران بموجباتها القانونية في ملفها النووي من جهة، والتصعيد الأميركي الذي يستهدف التفاهم النووي الإيراني، وقالت إذا جاء التعيين للبديل ملبّياً لشروط يريدها الأميركيون للتلاعب بالتقارير الصادرة عن الوكالة وتسييسها فربما يدفع هذا إيران لتعديل سلوكها الإيجابي مع مفتشي الوكالة...


اللواء

غمز
طلب مرجع كبير من نائب منتخب زاره مؤخراً، ان يحفظ العلاقة مع نائب كسرواني من باب «الثقة والوفاء».

همس
تتحدث مصادر دبلوماسية في دولة كبرى عن انفضاض «حلف أنقرة» والنتائج السلبية على الدور الإيراني في سوريا.

لغز
تشعر عائلة أحد المرشحين في الجبل بمرارة وغصة، على خلفية ان ظلم ذوي القربى أشدّ مضاضة؟!

المستقبل

يقال
إنّ السفير الروسي ألكسندر زاسيبكين عبّر أمام زواره عن استغرابه الحديث المتداول حول فريق فائز وآخر خاسر في الانتخابات النيابية مخالفاً كل التقارير الإعلامية التي تحاول تسويق هذه النظرية ومؤكداً أنّ المعادلة اللبنانية لا تزال على توازناتها من دون أي تعديل.

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