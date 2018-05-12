عناوين الصحف اللبنانية ليوم السبت 05-12-2018

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الاخبار

من يسحب فتيل فتنة الشويفات؟

رئيس السنّ: قاعة الجلسة تصنعهُ... ثم يختفي

الجمهورية

الالحريري مع برّي وضد حجز الحقائب.. وواشنــطن ملتزمة الجيش رغم مكاسب «الحزب»

البناء

ترحيل العقد الحكومية لما بعد «الرئاستين»... وشظايا الشويفات تصيب علاقة جنبلاط بالحريري

اللواء

برّي يستعد للحرب السياسية.. ومواجهة بين المرّ ومرشح باسيل حول نيابة المجلس

البنتاغون مستمر بتسليح الجيش.. وحادث الشويفات يتفاعل بين جنبلاط وأرسلان



الديار

سعد الحريري رئيسا لمجلس الوزراء ووزيرا للخارجية لاعادة لبنان الى الساحة الدولية

رياض سلامة وزيرا للمالية مع الاحتفاظ بحاكمية مصرف لبنان

عباس ابراهيم وزيرا للداخلية مع احتفاظه بالمديرية العامة للامن العام

العميد المغوار المتقاعد النائب شامل روكز وزيرا للدفاع

المستقبل

الحريري زار بعبدا وعين التينة.. مؤيداً «ترشيح بري» ورافضاً المطالب الحكومية المسبقة

مهرجان «النصر»: في الخط الأمامي لحماية لبنان