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غداً نهاية أسبوع تداعيات استحقاق السادس من أيار

11
MAY
2018
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مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

 غداً، نهاية أسبوع تداعيات استحقاق السادس من أيار.

أمنياً، مضى شهيد الشويفات إلى مثواه الأخير اليوم، على وقع مواصلة المداهمات، في وقت تتجه الأنظار إلى خلدة، حيث يعقد الوزير طلال إرسلان الواحدة من بعد ظهر الغد، مؤتمراً صحافياً، أكدت معلومات خاصة بالـ OTV أنه سيكون صريحاً، يسمي الأشياء بأسمائها.

أما سياسياً، فمن المرتقب أن يضع مهرجان الانتصار الذي يقيمه التيار الوطني الحر اعتباراً من السادسة من مساء الغد في الفوروم دو بيروت، حداً نهائياً، وبالأرقام، لما أشيع في الأيام الفائتة عن تراجع نسبة تمثيله لمصلحة آخرين.

وفي غضون ذلك، بدأ التحضير في الكواليس لإنجاز انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه وهيئة مكتب المجلس، حيث من المفترض وفق معلومات الـ OTV أن تعقد جلسة الانتخاب في الثاني والعشرين من أيار.

وفيما يحيل التيار موقفه من الموضوع على خلوة يعقدها قريباً تكتل لبنان القوي، أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري من قصر بعبدا تأييده للرئيس نبيه بري، لكنه في المقابل، ورداً على سؤال عن تمسك ثنائي حزب الله-حركة أمل بوزارة المال، أكد أنه لا يعترف إلا بعرف واحد، وهو المرتبط برئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة، مشيراً إلى أن المداورة في الوزارات ستكون قيد البحث.

لكن، وفي خضمّ المشهد اللبناني المرتقب، على وقع التهاب إقليمي متجدد، أثار وصف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لقضاء جبيل ببلاد الدابة، على مسمع النائب زياد حواط، موجة سَخط شعبية، دفعت بالنائب سيمون ابي رميا وهيئة قضاء جبيل في التيار الوطني الحر إلى المطالبة باعتذار.

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