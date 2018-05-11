هيئة قضاء جبيل في التيار: هل نسيتم أفعال القوات عندما كانت مسيطرة على قضاء جبيل؟

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بيان صادر عن هيئة قضاء جبيل في التيار الوطني الحر:



طالعنا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وعلى مسمع نائبه ابن جبيل زياد حواط بالقول ان جبيل "بلاد الدابة" بمعرض استهزائه من نواب التيار الوطني الحر. ولكن غاب عنه ان بكلامه هذا يستهزئ بجبيل وتاريخها واهلها وكراماتهم في حضور ووسط ابتسامة كبيرة للنائب المبتهج...من هنا نسأل:

الا يعتبر هذا الكلام مسّاً بكرامة الجبيليين ام كانت الكرامة فقط عنوانا لمعارككم لتصلوا الى النيابة.



هل اوصل بكم السكر بالربح الانتخابي الى النزول الى هذا الدرك من الكلام وهل النائب الذي يبتسم لكلام جعجع سقطت عنده مقولة جبيل احلى وهل صدقتم فعلا ان جبيل باتت ملككم وانها ولاية من الولايات التي اشترتها الاموال السياسية وهل نسيتم ان لجبيل نائب من صقور التيار الوطني الحر

من هنا نهيب بكم ايها القواتيون الجدد والقدامى الوقوف عند احجامكم وعدم التطاول على تاريخ الجبيليين الفينيقيين مصدّري الحرف الى العالم.

وبالارقام اوقفوا هذه المهزلة فالتيار الوطني الحر رشح نائبين وتقسمت اصواته على نائبين، فبالحسابات جبيل قالت كلمتها انها لا تزال القلعة العونية

ولإهالي جبيل نقول:

هل نسيتم أفعال القوات عندما كانت مسيطرة على قضاء جبيل؟ من دون ان ندخل بتفاصيل الماضي وننبش التاريخ الذي لا يزال راسخاً في عقول الجبيليين الذين يتمتعون فعلا بالكرامة ولم يبيعوا كراماتهم بعشرين من الفضة.....ولكن رغم كل شيئ نقول ان جبيل تبقى فوق الجميع ولا يحق لاي من المتطفلين وحديثي النعمة ان يتطاولوا عليها وعلى احجار قلعتها وجبيلييها اصحاب الكرامة والعزة والعنفوان....ولكم ولنوابكم نقول عودوا الى جحوركم ولا تنسوا ان جبيل تبقى للنسور سكانها وللشرفاء ابنائها.