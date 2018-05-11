معوّض: سنكون جزءاً من تكتّل داعم للعهد مع الحفاظ على ثوابتنا

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أكّد رئيس “حركة الاستقلال” النائب المنتخب ميشال معوّض أن تحالفه “الإنتخابي مع “التيار الوطني الحر” مبنيّ على تفاهم سياسي لدعم العهد ويقرّ بتنوّعنا وتعدديتنا واختلافاتنا ببعض الملفات"، لافتا الى ان المدخل للدولة القوية ولبناء الدولة هو دعم العهد".

معوّض، وفي تصريح له بعد لقائه رئيس "التيار الوطني الحر" النائب المنتخب جبران باسيل يرافقه النائب السابق جواد بولس، قال: "كما وعدت سابقا نحن اليوم مجتمعون مع باسيل لمناقشة الأطر التي من خلالها سنؤسّس لهذا التفاهم السياسي والمشوار المشترك".



وأضاف: "رأيت انه من الطبيعي بعد النقاش الطويل بشأن هذه الأطر ان اكون جزءا من تكتل او شريك بتكتل داعم للعهد، فانا موقفي كان ثابتا بدعم العهد منذ مصالحة معراب لليوم، كما ارى ان التوازن الوطني واستعادة التوازن للشراكة الوطنية يتطلب ان يكون هناك تكتل واسع متنوع وداعم لرئاسة الجمهورية وللعهد مثلما هناك تكتل داعم لرئيس مجلس النواب او تكتل داعم لرئيس الحكومة".



وأشار الى أن “اضعاف العهد او محاولة اضعافه لا يصب في منطق الدولة القوية ولا يصب في منطق الاصلاح والسيادة، وواضح أن معظم القوى التي تحاول مواجهة العهد ليست قوى سيادية ولا اصلاحية”.



معوض اكد انه بقدر دعمه للعهد واقتناعه بأن يكون قوة داعمة له، فهو ثابت على ثوابته في منطق بناء الدولة واحادية القرار والسلاح ضمن الدولة اللبنانية ومبادئه السيادية، وقال: "هذا الامر تفاهمنا عليه واقرّينا ان يكون هناك تنوع في هذا الموضوع مع التأكيد ان وجودنا بتكتل واحد يعني الحفاظ على استقلالية ومساحة كل طرف بقناعاته ومقاربته للملفات الاقتصادية والاجتماعية وبعلاقاته السياسية الداخلية والدولية".



واضاف: "انطلاقا من هذه الاسس التي وضعناها سوية، فنحن عندما نمد يد الشراكة، تكون هذه اليد يدا صادقة وواضحة".