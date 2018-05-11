حمدان يستقبل النائب المنتخب أسامة سعد

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استقبل العميد مصطفى حمدان رئيس الحزب التنظيم الناصري سعادة النائب الدكتور أسامة سعد على رأس وفد.

بعد اللقاء، شكر النائب أسامة سعد العميد مصطفى حمدان على دعمه لائحة كل الناس، لافتاً إلى انه بحثنا في الدور المطلوب منا كقوى وطنية وقومية وتقدمية في المرحلة المقبلة في مقاربة هذه التطورات والاحداث المحتملة بما يراعي مصالح الشعب اللبناني وقضاياه الاساسية وهمومه على كل الصعد الوطنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

بدوره، هنأ العميد مصطفى حمدان النائب أسامة سعد لوصوله إلى البرلمان، مشيراً إلى أننا نعتبر الدكتور أسامة سعد يمثلنا في البرلمان الجديد.