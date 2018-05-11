living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ابي رميا يدعو جعجع للإعتذار عن كلامه المهين!

11
MAY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يستنكر النائب سيمون ابي رميا الكلام المسيء الذي طال قضاء جبيل على لسان رئيس الهيىة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع والذي وصف به قضاء جبيل بـ"بلاد الدابة" في اشارة الى تخلفها، بحضور رئيس بلدية جبيل السابق والنائب المنتخب حديثا عن جبيل زياد الحواط، الذي كان يهز رأسه مبتسما لما تفوه به جعجع.


وأشار ابي رميا الى ان "جبيل ٧٠٠٠ سنة حضارة، والتي صدرت الحرف الى العالم وازاحت عنه ستار الجهل، جبيل الثقافة التي ادرجت على قائمة التراث العالمي عام ١٩٨٤، جبيل السياحة والعيش المشترك، لا يقال فيها الا ما يدعي للفخر والاعتزاز بتاريخ مدينة عريق".


وأضاف: "بصفتي نائب عن قضاء جبيل، آسف للكلام المهين الذي صدر بحق مدينة الحرف وأدعو جعجع الى تقديم الاعتذار لجبيل وأبنائها، وسحبه من التداول الاعلامي، احتراما اولا لجبيل وتاريخها العظيم، وثانيا لأدبيات التعبير عن الرأي الحر والمسؤول من قبل مسؤول "حكيم"، مضيفاً "نذكر ان المعركة الانتخابية انتهت ونأسف للعودة الى هذا التقاذف الاعلامي".


كما تمنى ابي رميا على النائب المنتخب عن بلاد جبيل زياد الحواط "أن يقوم بردة فعلٍ بحجم الإهانة التي تعرض إليها هو أولاً والجبيليون ثانياً"، مذكراً ان "جبيل التي تشرف لبنان والعالم كلّه، قد نصّبت أيضاً ريمون اده زعيماً لها"، لافتاً الى أن "ما من أحد يستطيع تغيير معالم جبيل أو نعتها بتعابير فاظة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout