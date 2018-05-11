ابي رميا يدعو جعجع للإعتذار عن كلامه المهين!

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يستنكر النائب سيمون ابي رميا الكلام المسيء الذي طال قضاء جبيل على لسان رئيس الهيىة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع والذي وصف به قضاء جبيل بـ"بلاد الدابة" في اشارة الى تخلفها، بحضور رئيس بلدية جبيل السابق والنائب المنتخب حديثا عن جبيل زياد الحواط، الذي كان يهز رأسه مبتسما لما تفوه به جعجع.



وأشار ابي رميا الى ان "جبيل ٧٠٠٠ سنة حضارة، والتي صدرت الحرف الى العالم وازاحت عنه ستار الجهل، جبيل الثقافة التي ادرجت على قائمة التراث العالمي عام ١٩٨٤، جبيل السياحة والعيش المشترك، لا يقال فيها الا ما يدعي للفخر والاعتزاز بتاريخ مدينة عريق".



وأضاف: "بصفتي نائب عن قضاء جبيل، آسف للكلام المهين الذي صدر بحق مدينة الحرف وأدعو جعجع الى تقديم الاعتذار لجبيل وأبنائها، وسحبه من التداول الاعلامي، احتراما اولا لجبيل وتاريخها العظيم، وثانيا لأدبيات التعبير عن الرأي الحر والمسؤول من قبل مسؤول "حكيم"، مضيفاً "نذكر ان المعركة الانتخابية انتهت ونأسف للعودة الى هذا التقاذف الاعلامي".



كما تمنى ابي رميا على النائب المنتخب عن بلاد جبيل زياد الحواط "أن يقوم بردة فعلٍ بحجم الإهانة التي تعرض إليها هو أولاً والجبيليون ثانياً"، مذكراً ان "جبيل التي تشرف لبنان والعالم كلّه، قد نصّبت أيضاً ريمون اده زعيماً لها"، لافتاً الى أن "ما من أحد يستطيع تغيير معالم جبيل أو نعتها بتعابير فاظة".