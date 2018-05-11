رئيس الجمهورية استقبل النائبين مخيبر وابو زيد

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، النائب غسان مخيبر الذي اوضح بعد اللقاء، انه قدم لرئيس الجمهورية تقريرا خطيا عن عمله خلال ولايته البرلمانية التي تنتهي الاسبوع المقبل، وتداول معه في الانتخابات النيابية الاخيرة ولاسيما منها في دائرة المتن. وقال: " اكدت لفخامة الرئيس انني اخرج من مجلس النواب ولا اخرج من التزامي الخدمة العامة، لاسيما لجهة انجاح جهود العهد في بناء الدولة الفاعلة".



النائب امل ابو زيد

واستقبل الرئيس عون النائب امل ابو زيد واجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع الراهنة والعملية الانتخابية وآفاق المرحلة المقبلة.