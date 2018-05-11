living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل ستبصر حكومة العهد النور قريباً؟ (د. علا بطرس)

11
MAY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
استند النظام السياسي اللبناني على قاعدة التداول السلمي للسلطة عن طريق الانتخاب المباشر لنواب الأمة من الشعب، الذين ينتخبون بدورهم رئيسي المجلس النيابي والجمهورية ويُسمّون رئيساً للحكومة عبر استشارات ملزمة يقوم بها رئيس الجمهورية بعدها يقوم الرئيس المكلَّف بتأليف حكومته. 
 
لذلك يعتبر النظام السياسي في لبنان برلماني في الظاهر لكنّه معقّد ومربك عندما يصل الامر الى تكوين رأس السلطات ما يوحي أننا على أبواب أزمة عند كل استحقاق اذا لم يتأمن التوافق، كونه محكوم بتوازنات الكتل وخلفياتها الطائفية والمذهبية واتجاهاتها السياسية والاستراتيجية. وعليه، هل ستتسم المرحلة المقبلة بالانفراجات لاستكمال انتخاب رئيس لمجلس النواب ونائب للرئيس واللجان؟! ماذا عن هوية رئيس الحكومة المرتقب هل سيكون الرئيس سعد الحريري أم سيتم ترشيح شخصية سنية أخرى؟!
 
في الوقائع، يعوّل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على انطلاقة قوية لعهده مع حكومة جديدة تولي اهتمامات الناس الاقتصادية اولوية قصوى مع ما يستلزم ذلك من مكافحة الفساد ومعالجة ملف النزوح السوري. وهي تحديات ستعقّد ربّما عملية التكليف اذا لم تتوافر النوايا والجدية في إيجاد مقاربة موحدة لملف النزوح الذي يعتبر اولوية الاولويات بالنسبة لرئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل والذي أكد انه سيكون جزءاً من البيان الوزاري والوارد كبند اساسي في خطاب القسم لفخامة رئيس البلاد. واذا كان حزب الله عبّر على لسان امينه العام سماحة السيد حسن نصرالله عن موقف إيجابي منسجم مع مقاربة التيار الوطني الحر بالعودة الآمنة الى المناطق المستقرة، فقد جاء موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري تماثلاً مع ما عبّر عنه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اثر مؤتمر بروكسل والبيان المشترك الصادر عن الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي باتهام صريح للمجتمع الدولي بالتوطين المقنّع وهو امر مرفوض للبنان ومسّ بدستوره وقوانين الدولة. ماذا سيكون عليه موقف الرئيس الحريري؟ وهل ممكن إيجاد صيغة تؤمن العودة الآمنة بمعزل عن الحسابات السياسية المرتبطة اقليمياً ودولياً؟
 
ان النجاح في إيجاد صيغة لبنانية امر ممكن تماماً كمقاربة النأي بالنفس عن صراع المحاور في المنطقة فضلاً عن ثلاثية "الشعب، الجيش والمقاومة" التي وردت في البيان الوزاري وأُعيدالتأكيد عليها بعد العودة عن الاستقالة المزعومة على الرغم من الخطاب العالي السقف بين تيار المستقبل وحزب الله. وبالتالي ان الأمور مرهونة بلبننة الحلول دون النظر الى مصالح الدول الاخرى على حساب لبنان الذي يجب ان يبقى أوّلاً.
 
أما بخصوص موضوع الفساد، يبدو أن الجميع يتكلّم نفس اللغة وكأن الفاسدين هم من كوكب آخر . على كل، يجب اعتماد الحكومة الالكترونية وتفعيل اجهزة الرقابة ومحاسبة المرتكبين. وسننتهي من الفساد حالما يشعر المواطنون ان الرشاوى والسمسرات في الإدارات العامة لم تعد ثقافة مقبولة.
 
اما بخصوص انتخاب رئيس مجلس النواب فقد عبّرت الثنائية الشيعية عن دعمها لترشيح الرئيس نبيه بري في حين تنتظر الأطراف الأخرى حركة المشاورات والاتصالات التي يجب ان تبدأ قريباً وستكون العلاقة بين تكتل "لبنان القوي" والتيار الوطني الحر محكومة قبل اي شيء بقواعد الشراكة على قاعدة المعاملة بالمثل.
 
واذا كان الفرقاء قد أعلنوا انهم اخذوا العبر من الانتخابات فهل سيكونون على مستوى كلامهم بمدّ اليد لبناء الدولة القوية... هذا ما يطمح له اللبنانيون الذين أحجم نصفهم عن المشاركة في الانتخابات وقد وصلت الرسالة كما قال فخامة الرئيس عون لأن اضاعة الوقت لا تخدم أحداً.
علا بطرس ,
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout