الأمطار مستمرة حتى الإثنين..ولكن

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" أن موجة الغبار التي تعبر فوق لبنان بسبب العاصفة الرملية التي ضربت شمال مصر وسيناء تنحسر اعتباراً من قبل ظهر السبت وتتهيأ الأجواء لتساقط امطار موحلة في البلاد تترافق احيانا مع عواصف رعدية محلية، ومن المنتظر ان تتمركز الأمطار الغزيرة بين طرطوس وجبلة وعكار وطرابلس كدرجة اولى ومن ثم الساحل اللبناني حتى صيدا وصور والجبال الغربية كدرجة ثانية بينما للبقاع تكون الحصة الخفيفة.

يستمر الطقس المتقلّب في لبنان حتى يوم الاثنين موعد وصول كتلة حارة نحو الحوض الشرقي للبحر المتوسط سترفع درجات الحرارة نحو 30 درجة،

هكذا سيستهل شهر رمضان المبارك ايامه بطقس حار وجاف.

الحرارة على الساحل: 24/20

على الجبال 1200 متر: 18/9

في البقاع: 20/9

الرطوبة 75%

الرياح: غربية سرعتها بين 15 و 30 كلم في الساعة

الضغط الجوّي: 1007hpa

اشتداد في العاصفة الرملية في الأردن وجنوب سوريا والمملكة السعودية وستصل غداً السبت الى دول الخليج.