أسرار الصحف ليوم الجمعة 11 أيار 2018

A + A -

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

رأت أوساط سياسية أن المهرجان الذي سيُقيمه تيّار المستقبل في بيت الوسط غداً السبت سيحمل رسائل سياسية متعدّدة أبرزها لمنافسي الرئيس سعد الحريري على رئاسة الحكومة العتيدة وأخرى لمن أيّد وسعى لإجبار الحريري على الاستقالة من منصبه منذ بضعة أشهر وثالثة لإعادة شدّ عصب ما تبقى من جمهور تيّار «المستقبل» والذي أظهر تقلّصه خلال الانتخابات النيابية.



كواليس

قالت مصادر فلسطينية متابعة للشأن العسكري الإسرائيلي إنّ أعلى درجات الاستنفار في جيش الاحتلال منذ حرب تموز 2006 على لبنان كان ما سجل ليل أمس، وبدا أنه استعداد لحالة حرب، خصوصاً بعد الإعلان الإسرائيلي عن غارات استباقية لصواريخ إيرانية معدةّ للإطلاق قالت إنها استهدفتها في الكسوة قرب دمشق. وقالت المصادر إنّ فكّ حالة الاستنفار تمّ بعد اجتماع المجلس الأمني المصغّر فجراً وتوصله لاستنتاج مفاده انّ «إسرائيل» ليست جاهزة لحرب ظهرت تعقيداتها في حجم الجهوزية السورية للتعامل مع الغارات الإسرائيلية وقدرة الصواريخ على اختراق الدفاعات الإسرائيلية…

اللواء: أسرار

غمز

وصلت دعوات لمؤتمر يعقد حالياً، إلى بعض الشخصيات بتأخير أدّى إلى عدم حماسها للمشاركة فيه!

همس

تلقت أكثر من جهة لبنانية نصائح دبلوماسية للإسراع بتأليف حكومة وفاق وطني، لأن المنطقة مقبلة على استحقاقات خطيرة!

لغز

تتحرّك في الشارع موجة من الشائعات تتعلق بوضع العملة، في ضوء التطورات المتعلقة بالوضع في سوريا.

النهار: أسرار الآلهة



الوزارة كتعويض

يكثر الكلام على وعود وزارية لمرشحين لم يحالفهم حظ الفوز بمقعد نيابي....

إشادة بالنسبي

بدأت أحزاب، فازت في الانتخابات النيابية، الإشادة بالقانون النسبي لأنه أعاد توزيع القوى في ما بينها على حساب المستقلين..

مستقل غير مستقل

يتحدث ناشط في إحدى الماكينات الانتخابية عن نائب منتخب "مستقل" وعد أكثر من كتلة بالانضمام اليها وقد سارعت إحداها الى إعلان اسمه لمنعه من المناورة....



الجمهورية: اسرار

سبب

يبحث حزب كبير عن سبب تسرُّب 600 صوت من قاعدته الإجتماعية أدت لإسقاط مرشحه في إحدى دوائر جبل لبنان.



إصرار

يتردّد أن حزباً مسيحياً أصرّ على خوض معركة في إحدى الدوائر الجنوبية وهو يعرف نتيجتها المُسبقة فقط من باب إفشال لائحة حزب مسيحي خصم إنتخابياً.



بوصلة

رفض مسؤول كبير الردّ على اتصال ورد إليه من أحد الوزراء وقال «لأن الوزير أخطأ البوصلة ونسي نفسه وتحالف مع الشيطان».