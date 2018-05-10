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وزارة الداخلية نشرت النتائج التفصيلية للانتخابات النيابية في 7025 قلم على الموقع الإلكتروني www.interior.gov.lb



صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية والبلديات البيان التالي:

"إلتزاماً منها بتنفيذ ما وعد به معالي وزير الداخلية والبلديات الاستاذ نهاد المشنوق منذ يومين، والتزاماً باعتماد الشفافية منهاجاً لها في الانتخابات النيابية، وحرصاً على حقّ المواطن والناخب والمرشّح واللبنانيين المقيمين في الخارج في معرفة نتائج الأصوات التي أدلى بها الناخبون خلال الاستحقاق النيابي الأخير، تعلن وزارة الداخلية والبلديات أنّها نشرت نتائج كلّ قلم من أقلام الاقتراع البالغ عددها 6793 داخل لبنان و232 خارجه، والأصوات التي نالتها كلّ لائحة وكل مرشح في جميع الدوائر الانتخابية، وذلك كما وردتها بشكل رسمي ونهائي من لجان القيد المختصة.

وأصبح بإمكان من يرغب في الاطلاع على النتائج التي سجلت في كل قلم اقتراع، الدخول الى الموقع الالكتروني للوزارة:www.interior.gov.lb.