باسيل: الهجرة لا تخيفني إذا تحوّلت من اغتراب إلى انتشار

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اعلن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل عن عن توقيعه لمشروع قانون لتغيير اسم وزارة الخارجية والمغتربين لتصبح وزارة الخارجية والمنتشرين والتعاون الدولي، وقال: " الهجرة لا تخيفني إذا تحوّلت من اغتراب إلى انتشار".

وأضاف في اقتتاح مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية :" عملية استعادة الجنسية قيد التطوير وسنقدّم اقتراحاً لتعديل مرسوم استعادة الجنسية وسنقاتل لرفع عدد النواب الذين يمثلون الإغتراب"، لافتاً إلى أنّ "ما يجمعنا هو الدم والجينات والنخاع العظمي و"اللبنانية" هي الأمر الوحيد الرابط لدمائنا".

واشار باسيل إلى أنّ "عملية إعادة تنظيم الإنتشار بدأت من خلال رفض عملية احتكار الإنتشار وسنقدّم مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للإنتشار".

وقال: "نطلق في هذا المؤتمر الدبلوماسية الغذائية التي تسعى لتسويق منتجاتنا في الخارج".