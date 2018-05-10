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عاصفة رملية تضرب لبنان.. أمطار وعواصف!

10
MAY
2018
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك أن عاصفة رملية تتجّه من مصر نحو الأردن وفلسطين ولبنان، واجواءٌ مغبرة بانتظارنا.

 

وعن الطقس المُرتقب، لفت خنيصر الى أن تراجع قيم الضغط الجوّي فوق مصر وشمال ليبيا والشرق الأوسط يساهم بهبوب رياح غربية نحو الصحراء الإفريقية الكبرى فتشكّل عواصف رملية صباح اليوم الخميس وتزداد بالحجم والسرعة وتعبر من جنوب شرق ليبيا نحو شمال مصر، لتصل الى فلسطين والأردن ولبنان والجنوب السوري مساء الخميس فتتحوّل الأجواء الى مغبرة تبلغ ذروتها فجر الجمعة بخاصة في جنوب البلاد، وتنحرف تدريجياً نحو الأردن وشمال المملكة السعودية.

 

يترافق هذا الوضع مع استقرار بدرجات الحرارة المرتفعة، والمنتظَر ان تتدنى بشكل سريع فجر السبت حين تتعمّق الرياح الشمالية الغربية الباردة نحو الداخل والتي ستحمل الخير مجددا الى لبنان وغرب سوريا.

 

طقس يوم الجمعة غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة تمتزج فيها طبقة كثيفة من الغبار الأصفر، تتراجع نسبتها بسرعة، مع تقدّم الساعات وتكون اشد كثافة في البقاع والجنوب والساحل من بيروت الى صور.

 


الحرارة على الساحل: 27 درجة و 28 في صور نهاراً تنخفض ليلاً الى 22 درجة.
على الجبال 1200 متر: 23/15
في البقاع: 25/14
الرطوبة 25% بسبب الغبار في الجوّ.
الرياح السطحية: شرقية تتحوّل الى شمالية غربية مساءً، الأمر الذي سيدفع بالغبار نحو الجنوب السوري والأردن، سرعتها بين 20 و 40 كلم في الساعة.
الضغط الجوّي: 1005hpa

 

يتحوّل الطقس الى ممطر يومي السبت والأحد، ومن المنتظر ان تكون الأمطار موحلة، محلية غزيرة بعض الأحيان، مع عواصف رعدية.

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