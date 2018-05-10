النائب جورج عطاالله: الوضع المتأزم في المنطقة لن يصل الى حد الانفجار

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أكد النائب جورج عطالله عبر صوت لبنان (93.3) أن الوضع المتأزم في المنطقة لن يصل الى حد الانفجار مطمئنًا إلى أن استقرار لبنان لن يتأثّر بفضل المظلة الدولية على الرغم من انه ليس بعيدا عما يجري في المنطقة.

عطالله دعا من جهة أخرى القوى السياسية لوضع الخلافات السياسية جانبا وعدم الانجرار وراء الكيدية والعمل بتضامن كلي لحماية البلد لأن المظلة الدولية وحدها لا تكفي.

ومحليا في ما خص تشكيل الحكومة رأى عطالله أنه سيكون متعثّرًا نظرا للخلافات السياسية الكبيرة لا سيما مع الرئيس نبيه بري الذي هو اكثر العالمين أن الكباش السياسي لا يؤدي الى عواقب حميدة وقال :" الرئيس بري هو من اكثر الأشخاص الذين يعرفون والذين يعرقلون ونحن اليوم على خلاف سياسي كبير معه وهو لايسهّل الأمور لكننا نعوّل على حكمته المتأخرة وحكمة الأطراف المتعاونة معها ."