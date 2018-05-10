قوى الامن تحذر المواطنين من رسائل نصية عبر الـ whatsapp

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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي انه ترد الى قوى الامن الداخلي العديد من الشكاوى والافادات، حول إرسال أشخاص من خارج لبنان بشكل شبه مستمر، رسائل نصية أو صوتية وصور عبر خدمة الـ "WhatsApp" لآخرين في لبنان، عن آثار وذهب واحجار كريمة كانوا قد عثروا عليها عند الحفر في اراضيهم. ويطلبون المساعدة على تهريبها وبيعها من قبلهم لقاء بدل مالي أو حصص عينية بعد البيع والتصريف.

وأوضحت ان مثل هذه العمليات تتم من خلال ايهام الضحايا بإرسال الآثار عبر شحنها وتهريبها والاستحصال على مبالغ مالية منهم مقابل ذلك، ويعمدون الى عدم معاودة الاتصال بعدها.



وطلبت من المواطنين عدم الوقوع ضحية هذه الاعمال او السير بها كونها عبارة عن عمليات نصب واحتيال.