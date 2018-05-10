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عناوين الصحف ليوم الخميس 10 أيار 2018

10
MAY
2018
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الأخبار
برّي: لن أتخلّى عن الماليّة
جردة لأداء التيار الانتخابي: ما له وما عليه
حزب الله لأولوية نزع الألغام التي زرعها حلفاؤه

الجمهورية
"جلسة وداعية" للحكومة
إسرائيل: قوات إيرانية تستهدف قواعد عسكرية في الجولان!
بري: تشكيل الحكومة قد يتأخر

البناء
الخامنئي وروحاني لأوروبا: العقوبات على بيع النفط والمصرف المركزي يقرّران مصير التخصيب
قصف بعشرات الصواريخ لمواقع إسرائيلية حساسة... ونتنياهو يفشل بتوسيط بوتين مع إيران
بري: أرشح الحريري والمالية لخليل جعجع: تساوينا مع «التيار» ونريد ضعف الحصة الحكومية

اللواء
إحتفالات «النصر الإنتخابي»: تداعيات مالية واشتباكات وتطيير مجلس الوزراء!
خامنئي لروحاني: الالتزام بالإتفاق مقابل ضمانات أوروبية

الديار
المراكز الاسرائيلية العسكرية تشتعل في الجولان بقصف من الاراضي السورية ليلاً

المستقبل
صواريخ من سوريا تستهدف مواقع إسرائيلية بالجولان
أسواق النفط.. تُقيّم تداعيات الانسحاب الأميركي

L'Orient-Le Jour
Résultats : le temps des bémols...

Daily Star
Berri backs Hariri for premiership

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