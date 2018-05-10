أسرار الصحف ليوم الخميس 10 ايار 2018

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البناء

خفايا

توقفت أوساط سياسية عدة أمام الكلام الذي ورد في رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي وجّهها إلى اللبنانيين بعد الانتخابات، حيث أكد عزمه على الدعوة إلى حوار وطني بهدف استكمال تطبيق اتفاق الطائف ووضع استراتيجية دفاعية تنظم الدفاع عن الوطن وتحفظ سيادته وسلامة أراضيه. لكن الأوساط نفسها لاحظت أنّ الرئيس عون لم يحدّد طبيعة هذا الحوار، وما إذا كان سيحصل من خلال طاولة الحوار أو في الحكومة الجديدة التي يُفترض أن تعكس التركيبة الجديدة للمجلس النيابي المنتخب…؟

كواليس

توقفت مصادر دبلوماسية أمام التفاوت بين الموقفين الأردني والمصري تجاه القرار الأميركي الانسحاب من التفاهم النووي مع إيران، حيث دعا الأردن إيران للتجاوب مع الدعوة الأميركية لمفاوضات جديدة للتوصل إلى اتفاق جديد، بينما دعت مصر الأطراف المعنية لضبط النفس. وقالت المصادر إنّ المستغرب ليس الموقف المصري المنطلق من القلق من التصعيد الذي يخرج عن السيطرة، بينما لا تفسير لمصلحة أردنية بتشجيع التصعيد الذي قد يحوّل الأردن ساحة من ساحاته...!؟

اللواء

همس

أعربت أوساط اقتصادية عن مخاوفها من أن تنعكس قرارات ترامب سلباً على مقررات «سيدر»!

لغز

تنهمك سفارات كبرى بالتركيبة المهنية والقانونية للمجلس الجديد، وانعكاساتها على وضعية لبنان في مجال المعاهدات والاتفاقيات.

غمز

بدأت الأحزاب مراجعة التجربة الانتخابية، سلباً وإيجاباً، استعداداً لمعركة التمثيل الوزاري.

المستقبل

يقال

إنّ التقارير الاستخباراتية الغربية تُجمع على عجز إيران عن القيام بأي رد فعل مباشر على الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، وتؤكد أنّ مصدر الخطر الوحيد الموضوع "تحت المجهر" يكمن في احتمال حصول "ردود انتقامية" من أذرعها في المنطقة.