ما هي القواعد العسكرية الإسرائيلية التي أصابها القصف؟!

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تم استهدف مساء اليوم الالربعاء قواعد إسرائيلية عسكرية حساسة في هضبة الجولان المحتل بأكثر من 20 صاروخاً اطلقوا من الأراضي السورية، ويعتقد أنها من قبل الحرس الثوري الإيراني، وهي :
ـ مركز عسكري رئيسي للاستطلاع الفني والالكتروني
ـ مقر سرية حدودية من "وحدة الجمع الصوري 9900"
ـ مركز عسكري رئيسي لعمليات التشويش الالكتروني
ـ مركز عسكري رئيسي للتنصت على الشبكات السلكية واللاسلكية بالسلسلة الغربية
ـ محطات اتصالات لأنظمة التواصل والإرسال
ـ مرصد لوحدة أسلحة دقيقة موجهة أثناء عمليات برية
ـ مهبط مروحيات عسكرية.
ـ مقر القيادة العسكرية الإقليمية للواء 810
ـ مقر قيادة قطاع كتائب عسكرية في حرمون
ـ المقر الشتوي للوحدة الثلجية الخاصة "البنستيم"