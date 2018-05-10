ما هي القواعد العسكرية الإسرائيلية التي أصابها القصف؟!

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تم استهدف مساء اليوم الالربعاء قواعد إسرائيلية عسكرية حساسة في هضبة الجولان المحتل بأكثر من 20 صاروخاً اطلقوا من الأراضي السورية، ويعتقد أنها من قبل الحرس الثوري الإيراني، وهي :



ـ مركز عسكري رئيسي للاستطلاع الفني والالكتروني

ـ مقر سرية حدودية من "وحدة الجمع الصوري 9900"

ـ مركز عسكري رئيسي لعمليات التشويش الالكتروني

ـ مركز عسكري رئيسي للتنصت على الشبكات السلكية واللاسلكية بالسلسلة الغربية

ـ محطات اتصالات لأنظمة التواصل والإرسال

ـ مرصد لوحدة أسلحة دقيقة موجهة أثناء عمليات برية

ـ مهبط مروحيات عسكرية.

ـ مقر القيادة العسكرية الإقليمية للواء 810

ـ مقر قيادة قطاع كتائب عسكرية في حرمون

ـ المقر الشتوي للوحدة الثلجية الخاصة "البنستيم"