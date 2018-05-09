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بالفيديو - علاء ساعد ذوي الاحتياجات الخاصة على الاقتراع يوم الأحد.. وقُتل الثلاثاء

9
MAY
2018
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 في الشويفات لم تقتصر تداعيات الانتخابات النيابية على ما قبل المعركة فقط اذ بدأت الاشكالات بسبب رفع صور المتنافسين لتستكمل خلال النهار الانتخابي بتضارب بسبب نتيجةِ فرز احد الصناديق ويستمر الاشتباك الى ما بعد صدور النتائج لتخرج الامور عن مسارها السلمي ويصبح السلاح سيد الموقف.

الشاب علاء ابي فرج وهو العنصر في الدفاع المدني، الذي كان يساعد ذوي الاحتياجات الخاصة على الإقتراع يوم الأحد، أصبح ضحية الاشتباك المسلح الذي وقع مساء الثلاثاء في منطقة حي الامراء بين الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديمقراطي. (شاهد الفيديو المرفق)

مصادر الحزب الديمقراطي اعتبرت ان ما فاقم الأمور هو انتشار فيديو للنائب أكرم شهيّب.

على الرغم من تسليم شخصين من الحزب الديمقراطي وشخصين من الحزب الاشتراكي لا يزال تشييع علاء معلقا بسبب اصرار الحزب الاشتراكي على ان يسلم المسؤول الامني مع النائب طلال ارسلان امين السوقي نفسَه.

وفيما استمرت الاتصالات بين النائب وليد جنبلاط وارسلان وصدور دعوات للتهدئة من اجل وأد الفتنة داخل البيت الواحد، الا ان اجواء الشويفات على الصعيد الشعبي لا تزال مشحونة، وسط استنفار عدد من المسلحين خوفا من اي ردة فعل بعد ان امهل الحزب الاشتراكي 24 ساعة لتسليم المسؤول الأمني لإرسلان نفسه إلى القوى الأمنية.

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