living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حبسُ الأنفاس سيدُ الموقف

9
MAY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

 على المستوى الدولي، حبسُ الأنفاس سيدُ الموقف.

فليسَ تفصيلاً، أن يُعلن الرئيس الأميركي سحبَ بِلاده من الاتفاق النووي مع إيران، وليس ثانوياً أن ترى روسيا في الأمرِ تهديداً للأمن الدولي، في وقتٍ بدا الاتحادُ الأوروبي أكثرَ عقلانية، خصوصاً على الخط الفرنسي، حيث حثَّ الرئيس إيمانويل ماكرون الرئيس حسن روحاني على التمسك بالاتفاق.

إلى أين ستصِل المُواجهة؟ سؤال لا جوابَ عليه اليوم إلا عِند شخصين: دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، اللذينِ انتقل النزاع بين بَلديِهما إلى مرحلة جديدة، على وقعِ تحريضٍ إسرائيلي واضح لترامب، وترحيبٍ سعودي مُعلَن بالقرار.

أما على المُستوى اللبناني، حيثُ يسود الترقُّب للتطورات المُتسارعة دولياً، فباستِثناء بعض العقول المريضة، الساعية إلى تفسير النتائج على هَواها السِياسي، فالانتخابات انتهت أينما كان، إلا في الشويفات.

هُناك، لا يزالُ التوترُ سيد الموقف، في وقتٍ تتواصل المساعي لتطويق الإشكال الذي أدى أمس إلى سقوط شهيد.

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout