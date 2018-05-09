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مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

على المستوى الدولي، حبسُ الأنفاس سيدُ الموقف.

فليسَ تفصيلاً، أن يُعلن الرئيس الأميركي سحبَ بِلاده من الاتفاق النووي مع إيران، وليس ثانوياً أن ترى روسيا في الأمرِ تهديداً للأمن الدولي، في وقتٍ بدا الاتحادُ الأوروبي أكثرَ عقلانية، خصوصاً على الخط الفرنسي، حيث حثَّ الرئيس إيمانويل ماكرون الرئيس حسن روحاني على التمسك بالاتفاق.

إلى أين ستصِل المُواجهة؟ سؤال لا جوابَ عليه اليوم إلا عِند شخصين: دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، اللذينِ انتقل النزاع بين بَلديِهما إلى مرحلة جديدة، على وقعِ تحريضٍ إسرائيلي واضح لترامب، وترحيبٍ سعودي مُعلَن بالقرار.

أما على المُستوى اللبناني، حيثُ يسود الترقُّب للتطورات المُتسارعة دولياً، فباستِثناء بعض العقول المريضة، الساعية إلى تفسير النتائج على هَواها السِياسي، فالانتخابات انتهت أينما كان، إلا في الشويفات.

هُناك، لا يزالُ التوترُ سيد الموقف، في وقتٍ تتواصل المساعي لتطويق الإشكال الذي أدى أمس إلى سقوط شهيد.