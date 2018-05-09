برّي: هذا هو مرشحي لرئاسة الحكومة

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كشف رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي أن تشكيل الحكومة قد يتأخر نظرا للتعقيدات وأن مرشحه لرئاستها هو سعد الحريري بغض النظر عن موقفه من وزارة المال.

وأضاف بري في حديث للـmtv أنه لم يحدد بعد موعد جلسة لانتخاب رئيس المجلس النيابي الجديد وشدّد أنه للجميع الحق بالترشح، وفي الجلسة نفسها سيتم انتخاب نائب الرئيس واعضاء هيئة المكتب واللجان.

وأكّد برّي أنه متمسك بوزارة المال للطائفة الشيعية وللوزير علي حسن خليل تحديدا مشيراً إلى ان الفصل بين النيابة والوزارة يحتاج الى تعديل للدستور.

كما أشار بري أن النائب المنتخب عن دائرة جبيل مصطفى الحسيني أبلغه انه سيكون ضمن كتلة التنمية والتحرير.