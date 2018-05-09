توقعات ليلى عبد اللطيف الإنتخابية: صفر على 11

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بعد الإنتهاء من الفرز وإعلان النتائج الرسمية للإنتخابات النيابية، وبعد شهر على توقعات ليلى عبد اللطيف عبر قناة الجديد تبين أنها لم تصب شيئاً مما توقعته، وقد أتت توقعاتها على الشكل التالي:

- سليم عون لن يفوز

- حزب الله يؤمن حاصل في جبيل

- ميشال المر لا يؤمن حاصل ولا يفوز

- المجتمع المدني لا يحصل على أي نائب

- سركيس سركيس ينجح في الإنتخابات

- فوز نقولا فتوش، أسعد نكد وإيلي ماروني في زحلة

- خرق لأشرف ريفي في طرابلس

- فوز أمل بو زيد وخسارة زياد أسود في جزين

- بطرس حرب يفوز في البترون ويحصل على المرتبة الثانية

- إيلي الفرزلي لن يفوز

- بيار بو عاصي لا يفوز في بعبدا