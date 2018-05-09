النائب المنتخب فريد بستاني لأهالي الشوف: إنتصرتم يتحقيق التغيير وزرعتُم الكرامة والعنفوان لنحصد النجاح

A + A -

عقد النائب المنتخب في الشوف الدكتور فريد البستاني مؤتمرا صحافيا في مكتبه في الحازمية شكر فيه الشوفيون والشوفيات على الانتصار الذي تحقق بفضل إرادتكم في التغيير، في تصميمكم على إنتخاب نوابكم، ورفضتم أن يُعينوهم عنكم كما في كل مرة، وأثبتُم جدارتكم في صنع التاريخ الجديد لتعيدوا عاصمة الأمراء الى مجدها، والإقليم إلى حضارته، والشوف، كل الشوف ليلعب دوره ليس في الحياة السياسية فقط، بل في مختلف المجالات الاقتصادية والانمائية والادارية.

وقال البستاني :أنتم إنتصرتم، أنتم حققتم التغيير، أنتم زرعتُم الكرامة والعنفوان لنحصد النجاح، أنتم القدوة متى توفرت لكم أدوات التغيير، وبكم نطمح الى شوف منشوف حالنا فيه، كما يتعزّز الوجود الإنساني بالإنماء. وبالمشاريع سنرسخ الانتماء، وبتأمين فُرص العمل، ستعود منازلنا وكنائسنا وجوامعنا الى بلداتنا المنسية.

واكد البستاني :

سأكون على العهد ومع العهد، وبرنامجي الانتخابي سأطبقه بحذافيره، لأنني إنسان مؤمن، أعد وأفي، أخطط وأنفذ، أدرس مشاريعي وأتكل على قدراتي ونجاحاتي بعد الإتكال على الله عز وجل. سأضع نصب عيني الأهداف التي أسعى اليها: تأمين الطبابة والبطاقة الصحية الموحدة وضمان الشيخوخة، سأعمد الى إقفال ملف المهجرين بعد استحصالكم على التعويضات اللازمة لكم، سأهتم بتحديث البنى التحتية في كل الشوف، وخصوصا الطرقات، سأطبق الانماء المتوازن، سأهتم بالقطاعات الاقتصادية المنتجة والتربية والتوجيه العلمي



ونهى كلمته بالقول:

نحن على الوعد مستمرون، والإنجاز قريب، والحساب بعد أربع سنوات.

بعد ذلك تحدث البستاني عن عدد من الملاحظات ابدى في بادىء الامراسفه للحوادث التي وقعت في بيروت والشويفات معتبرا ان ذلك يعرض البلد للخطر ،مطالبا كل الاطراف بضبط الاوضاع لان هناك مخطط على بلدنا وعلى الاستقرار ،مطالبا بالاحتكام الى المؤسسات .

واعلن البستاني انه باشر في تطبيق مشروع النقل في بلدات الحرف بوضع باص خاص لها على ان يتم توسيع هذا المشروع تدريجيا

ووجه البستاني دعوة للنائب الصديق جورج عدوان لعقد لقاء في الاسبوع المقبل لوضع معمل النفايات في دير القمر موضع التنفيذ ومناقشة العوائق التي تعترض المشروع الحيوي لمستشفى دير القمر مؤكدا ان هذا المشروع سيقلع ويتم افتتاحه قريبا،وسيدعو رؤوساء بلديات الحرف لمناقشة موضوع النقل ودرس الاحتياجات والتقنية للنقل من اجل عودة الاهالي الذي نعتبره مؤشرا للعودة .

واعلن البستاني عن تاليف لجنة لدراسة موضوع المدينة المعلوماتية والاعلام في الدبية ضمن اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص،وسوف ابادر فورا الى وضع تصور سريع لموضوع النفايات والمكبات العشوائية ووضع الانارة على طريق الدامور دير القمر.

واكد البستاني انه رجل حوار وسيمد يديه لكل النواب من اجل ازدهار الشوف لان ليس لديه مصلحة خاصة بل مصلحة الشوفيين.