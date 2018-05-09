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النائب المنتخب ماريو عون يشكر كلّ من منحه ثقته وصوته

9
MAY
2018
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يشكر مرشح التيار الوطني الحر الفائز في الإنتخابات النيابية 2018 في الشوف الدكتور ماريو عزيز عون، أهالي الشوف والأصدقاء والمحبين والأهل وكل من منحه ثقته وصوته، واعداً الجميع وأوّلهم من لم يصوّت له، العمل بجهد لتحسين الشوف على كل المستويات من دون أي تمييز بين مناطق الجبل.

 

ويثني عون على جهود فعاليات الشوف عامة وبلدته الدامور خاصة، وكل الأحباء الذين عملوا ليلاً ونهاراً طوال فترة حملته الإنتخابية، متمنياً أن يكون على قدر المسؤولية، وإلى جانبهم يداً بيد لتبقى الشراكة والمصالحة راسخة وشامخة ومتجذّرة كأرز الشوف، وقوية كعهد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

 


من جهته، يعلن مكتب النائب المنتخب عن الشوف ماريو عون، عن استقبال المهنئين يوم السبت 12 أيار 2018 في منزله في الرابية من الساعة العاشرة صباحاً حتى الخامسة مساء. ويوم الأحد 13 أيار 2018 في منزله في الدامور من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء.

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