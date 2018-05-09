النائب المنتخب ​فريد البستاني​: سأكون على العهد ومع العهد وسأطبق البرنامج الانتخابي الذي عرضته بحذافيره

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أكد النائب المنتخب فريد البستاني "اننا حققنا الانتصار" مؤكدا "انني سأكون على العهد ومع العهد وسأطبق البرنامج الذي عرضته في الحملة الانتخابية بحذافيره "، كاشفا انه على رأس هذه المشاريع تأمين الطبابة للمنطقة والبطاقة الصحية الموحدة للمواطنين كما ضمان الشيخوخة"، واعلن "انني سأعمل على اقفال ملف المهجرين بعد اعادة كل المهجربن الى ارضهم في الشوف، شاكرا كل من انتخبه لإيمانه به، داعيا اياهم الى محاسبته بعد اربع سنوات في حال قصّر بوعوده."



وكشف النائب المنتخب البستاني "انني سأبدأ فورا بتطبيق مشروع المواصلات في بلدات الحرف لأنه لتعزيز الوجود وتشجيع العودة، يجب تنظيم النقل من والى بيروت وهو اول وعد حققته"، ووجه دعوة علنية للنائب عدوان" للقاء معه ومناقشة معمل فرز النفايات الذي قدمته لبلدة دير القمر منذ عام للوقوف عند العوائق التي تعيق تنفيذ المشروع،" مضيفا انه سيبحث مع النائب عدوان في مشروع مستشفى دير القمر الحكومي، لافتتاحه قريبا " كما سيناقش " مع رؤساء بلديات المنطقة خطة نقل لتشجيع العودة للذين يعملون في بيروت لربط البلدات الشوفية مع بيروت،"، وختم بالكشف عن مشروع يحضره لإنارة طريق الدامور-بيت الدين، قبل اقامة مهرجان بيت الدين.، ليتسنى للمشاركين السير بأمان على هذا الطريق".



وأسف البستاني للحوادث الاخيرة التي مر بها لبنان محذرا من خطر هذه الاشكالات في الشارع، داعيا الجميع الى ضبط النفس والروية والعودة الى دولة القانون.